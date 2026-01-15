Video: लक्जरी बाइक और जानलेवा स्टंट... वायरल वीडियो के बाद मोतिहारी में दो स्टंटबाज गिरफ्तार

बिहार के मोतिहारी जिले में सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना दो युवकों को भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होते ही कोटवा थाना पुलिस हरकत में आ गई और दोनों युवकों को उनकी बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई है.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क पर स्टंट किए और उसका वीडियो खुद ही बनाया. बाद में किसी व्यक्ति ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: हाइवे पार करने का कर रहे थे इंतजार, बेकाबू ट्रक ने 8 बाइक को मारी टक्कर, 5 की मौत... मोतिहारी में बड़ा हादसा

सोशल मीडिया सेल की जांच के बाद कार्रवाई

मोतिहारी पुलिस के सोशल मीडिया सेल को जब यह वीडियो मिला तो पहले उसका सत्यापन किया गया. सत्यापन के बाद कोटवा थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि युवक तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था.

Advertisement

जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रही दो बाइकों की पहचान की गई. एक यामाहा बाइक का नंबर BR05BE8041 और दूसरी पल्सर बाइक का नंबर BR05BB0262 पाया गया. इसके बाद इन बाइकों के चालकों को चिन्हित किया गया.

दो युवकों की पहचान, बाइक जब्त

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवकों की पहचान राहुल कुमार, पिता जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा, निवासी बालठारवा, थाना पिपराकोठी और विवेक कुमार, पिता राजू तिवारी, निवासी छोटाबरियारपुर, थाना छतौनी के रूप में हुई है. दोनों को उनकी लक्जरी बाइक के साथ हिरासत में लिया गया है.

देखें वीडियो...

पुलिस का कहना है कि इस तरह के स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले आम लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं. इसलिए ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

पुलिस का सख्त संदेश

मोतिहारी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट दिखाना या करना अपराध है. पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे इस तरह की हरकतों से बचें और कानून का पालन करें. फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हवालात भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----