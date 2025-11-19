'बिना छुट्टी मारे अब हर एक दिन काम करना है', विधायक मैथिली ठाकुर बोलीं

बिहार की सबसे कम उम्र की नवनिर्वाचित विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वह अब बिना छुट्टी के लोगों के लिए काम करेंगी. उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल नया अनुभव है. विधानसभा में मैं सबसे छोटी हूं, लेकिन इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मैथिली ने कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है. विधानसभा में मैं सबसे छोटी हूं, लेकिन इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. अब बिना छुट्टी मारे काम करना है, हर एक दिन काम करना है. अब हम विकास की प्रगति पर तेजी से बढ़ने वाले हैं और आज ये भावना और दोगुनी हो गई.

उन्होंने ये भी कहा कि जीत के बाद लोग प्यार से स्वागत कर रहे हैं और मेरे काम का समर्थन भी कर रहे हैं. हमारे देश में अलग-अलग राज्यों से इतने अच्छे लोग आए हैं, बिहारवासियों को देखना सम्मान की बात है.

