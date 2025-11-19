scorecardresearch
 

Feedback

'बिना छुट्टी मारे अब हर एक दिन काम करना है', विधायक मैथिली ठाकुर बोलीं

अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बिना छुट्टी के लगातार काम करने का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नया अनुभव है और इससे उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है.

Advertisement
X
अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर. (Photo: ITG)
अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर. (Photo: ITG)

बिहार की सबसे कम उम्र की नवनिर्वाचित विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वह अब बिना छुट्टी के लोगों के लिए काम करेंगी. उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल नया अनुभव है. विधानसभा में मैं सबसे छोटी हूं, लेकिन इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मैथिली ने कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है. विधानसभा में मैं सबसे छोटी हूं, लेकिन इससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. अब बिना छुट्टी मारे काम करना है, हर एक दिन काम करना है. अब हम विकास की प्रगति पर तेजी से बढ़ने वाले हैं और आज ये भावना और दोगुनी हो गई.

उन्होंने ये भी कहा कि जीत के बाद लोग प्यार से स्वागत कर रहे हैं और मेरे काम का समर्थन भी कर रहे हैं. हमारे देश में अलग-अलग राज्यों से इतने अच्छे लोग आए हैं, बिहारवासियों को देखना सम्मान की बात है.

सम्बंधित ख़बरें

how to build trust and fulfill promises made during election campaign
अलीनगर सीट से जीत के बाद क्या बोली मैथिली ठाकुर?  
Work is about to begin now
'अब काम करने की बारी,' जीत पर बोली मैथिली ठाकुर 
Maithili Thakur
Maithili Thakur ने हासिल की शानदार जीत 
Bihar Assembly Election 2025 Result
खेसारी लाल को जनता ने नकारा, जानिए मैथिली ठाकुर और पवन सिंह की पत्नी का क्या हुआ? 
Maithili
चुनावी मैदान में जीत के करीब 25 साल की Maithili Thakur, बोलीं... 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement