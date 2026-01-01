हम जिंदा हैं...! बताने को CSC सेंटर्स पर लगीं लंबी-लंबी लाइन, सरकार ने कहा- घबराएं नहीं

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संयुक्त प्रयास से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ई-लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क जीवन प्रमाणीकरण अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर से की गई है. इस अभियान के तहत विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ई-केवाईसी के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण किया जा रहा है.

अभियान के अंतर्गत सभी पेंशनधारकों के लिए वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है. विभाग द्वारा इसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, ताकि सभी लाभार्थी बिना किसी असुविधा के, सहज और सरल तरीके से अपना जीवन प्रमाणीकरण करा सकें.

गांवों में लग रही लंबी-लंबी लाइन

हालांकि, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जीवन प्रमान कारण करवाने के लिए गांवों में लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही है. इससे सरकार के भी हाथ पैर फूल गए हैं. इसी को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीएससी केंद्रों पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया निरंतर जारी है, इसलिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की घबराहट या जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है.

22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अब तक 34 लाख 38 हजार से अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है. वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 3.82 लाख लाभार्थियों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है.

