scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हम जिंदा हैं...! बताने को CSC सेंटर्स पर लगीं लंबी-लंबी लाइन, सरकार ने कहा- घबराएं नहीं

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ई-लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क जीवन प्रमाणीकरण अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर से की गई है. पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जीवन प्रमान कारण करवाने के लिए गांवों में लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही है.

Advertisement
X
नीतीश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएससी केंद्रों पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया निरंतर जारी है (File Photo- PTI)
नीतीश सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएससी केंद्रों पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया निरंतर जारी है (File Photo- PTI)

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार एवं कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संयुक्त प्रयास से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ई-लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क जीवन प्रमाणीकरण अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर से की गई है. इस अभियान के तहत विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ई-केवाईसी के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण किया जा रहा है.

अभियान के अंतर्गत सभी पेंशनधारकों के लिए वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है. विभाग द्वारा इसकी कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, ताकि सभी लाभार्थी बिना किसी असुविधा के, सहज और सरल तरीके से अपना जीवन प्रमाणीकरण करा सकें.

गांवों में लग रही लंबी-लंबी लाइन

सम्बंधित ख़बरें

Hijab Controversy
हिजाब विवाद के बीच डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन, 31 दिसंबर थी लास्ट डेट
बेखौफ बदमाशों ने मोबाइल मैकेनिक की गोली मारकर की हत्या
सीएम नीतीश के दोनों उपमुख्यमंत्री उनसे ज्यादा संपन्न (Photo: ITG)
नीतीश से ज्यादा रईस दोनों डिप्टी CM ... आ गया बिहार के मंत्रियों का संपत्ति का लेखा-जोखा
पांच साल के कार्यकाल के लिए आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया (Photo: ITG)
रिटायरमेंट के दिन ही आलोक राज को मिली नई जिम्मेदारी, बने BSSC अध्यक्ष
डिस्कवरी चैनल से मिल चुका है नौकरी का ऑफर.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
जहरीले सांपों से दोस्ती, इंसानी जान बचाने का जुनून और..., 'स्नेक लेडी' की पूरी कहानी

हालांकि, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जीवन प्रमान कारण करवाने के लिए गांवों में लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही है. इससे सरकार के भी हाथ पैर फूल गए हैं. इसी को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीएससी केंद्रों पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया निरंतर जारी है, इसलिए लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की घबराहट या जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है.

22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अब तक 34 लाख 38 हजार से अधिक लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है. वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 3.82 लाख लाभार्थियों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement