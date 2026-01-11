scorecardresearch
 
'लालू यादव को मिले भारत रत्न', तेज प्रताप यादव की मांग, रोहिणी आचार्य का किया समर्थन

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि लालू को यह सम्मान जरूर मिलना चाहिए. चूड़ा-दही भोज में नीतीश कुमार सहित सभी को बुलाने की बात कही. उन्होंने साथ ही रोहिणी आचार्य के ट्वीट का समर्थन किया.

आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)
आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेज प्रताप यादव (फाइल फोटो)

बिहार से बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है. जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग का खुलकर समर्थन किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि इसमें आखिर दिक्कत क्या है और ऐलान किया कि जनशक्ति जनता दल की ओर से वह केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखेंगे.

चूड़ा-दही भोज पर क्या बोले तेज प्रताप?
नीतीश कुमार को ‘चूड़ा-दही भोज’ में बुलाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह सभी को आमंत्रित करेंगे. उन्होंने कहा कि वह हर जगह जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सबको बुलाया जाएगा, इसमें बेचैनी की कोई बात नहीं है.

शिव मंदिर का निर्माण कराएंगे तेज प्रताप यादव
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद भी जल्द ही एक शिव मंदिर का निर्माण कराने वाले हैं.

बहन रोहिणी आचार्य का किया समर्थन
बहन रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने जो लिखा है, वह सही है और वह उनके ट्वीट का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि वह किसकी ओर इशारा कर रही हैं और उन्हें इसे खुलकर कहने की जरूरत नहीं है. तेज प्रताप यादव के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है.

