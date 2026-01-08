scorecardresearch
 
केसी त्यागी से नाराज है JDU आलाकमान, सख्त एक्शन की तैयारी!

जेडीयू नेताओं का कहना है कि केसी त्यागी को खेल और आईपीएल जैसे मामलों पर बोलने कि आखिर क्या जरूरत है? उनका बयान पार्टी की राय से बिल्कुल अलग है.

केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू असहज! (File Photo: ITG)
जनता दल यूनाइटेड (JDU) में सियासी हलचल तेज हो गई है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, जेडीयू नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के कई बयानों से बेहद नाराज है. आने वाले दिनों में पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

दरअसल, इस बार केसी त्यागी ने आईपीएल को लेकर बयान दिया है. आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उन्होंने बिना पार्टी से पूछे बयान दिया था.

बिना पार्टी को भरोसे में लिए उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए. जब बांग्लादेश ने हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है, तो भारत को भी मुस्तफिजुर पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें IPL में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए.

बयान से जेडीयू में नाराजगी

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हालिया अत्याचार और उनकी हत्याओं के बाद भारत में मुस्तफिजुर को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ. इसके बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल से BCCI के निर्देश के बाद केकेआर ने रिलीज कर दिया.

हालांकि, त्यागी ने ये माना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भारत में गुस्सा है लेकिन उनका ये बयान जेडीयू को रास नहीं आया. पार्टी के सूत्रों का मानना है कि आईपीएल पर जेडीयू नेता को बयान देने की क्या जरूरत है और वो भी ऐसा बयान जो जनमत की भावना के खिलाफ हो और एनडीए गठबंधन में अलग-अलग राय दिखे?

Advertisement

ऐसे बयान देने की क्या जरूरत?

केसी त्यागी के बयान का जेडीयू नेतृत्व ने संज्ञान लिया है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि त्यागी का यह बयान ठीक नहीं है. उनको खेल और आईपीएल जैसे मामलों पर बोलने कि क्या जरूरत? जब मामला दो देशों के बीच का हो तो सरकार के सहयोगी दल के नाते बोलने से पहले पार्टी में बात करनी चाहिए थी, जो त्यागी ने नहीं किया.

पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में केसी त्यागी से उनके इस बयान पर जवाब-तलब किया जाएगा. जवाब से संतुष्ट ना होने पर कार्रवाई भी हो सकती है.

पहले भी बयानों से असहज हुई पार्टी

केसी त्यागी पहले भी सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री, समान नागरिक संहिता और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर एनडीए की नीतियों से अलग हट कर बयान दे चुके है जिसके चलते जेडीयू की किरकिरी हुई थी. इन बयानों के कारण उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया था.

केसी त्यागी को अपने बयानों के चलते जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अभी वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सलाहकार के पद पर हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही त्यागी की सलाहकार पद से छुट्टी हो सकती है.

