बंगाल, UP और दिल्ली MCD का चुनाव लड़ेगी जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव का ऐलान

राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए जनशक्ति जनता दल ने बड़ा ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि जनशक्ति जनता दल अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली नगर निगम (MCD) के आगामी चुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी. तेज प्रताप ने कहा, 'हमारी पार्टी बंगाल, UP और दिल्ली MCD का चुनाव भी लड़ेगी.' तेज प्रताप यादव के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

और पढ़ें

बहन के बयान का किया समर्थन

यह बयान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट को लेकर मची सियासी हलचल के बीच आया है. इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की.

तेज प्रताप यादव ने कहा, “हम लगातार इन आरोपों को उठाते रहे हैं. शुरू से ही कुछ ‘जयचंदों’ ने मुझे परिवार और पार्टी से अलग-थलग करने की कोशिश की. लेकिन जिस तरह से मेरी बहन के साथ व्यवहार किया गया, वह बेहद निंदनीय है. यह सब एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है.”

“लालू प्रसाद यादव को मिले भारत रत्न”

बिहार की राजनीति में भारत रत्न को लेकर बयानबाज़ी तेज हो गई है. जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद अब जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी बड़ा दावा किया है. तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है, तो उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी यह सम्मान मिलना चाहिए.

Advertisement

पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, “लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए. अगर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह सम्मान दिया जाए, तो मेरे पिता को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मेरे पिता और नीतीश कुमार भाई जैसे थे. यह जनशक्ति जनता दल की मांग है.”

इससे पहले जेडीयू नेता राजीव रंजन ने केसी त्यागी के बयान से पार्टी को अलग बताया. उन्होंने कहा कि केसी त्यागी का बयान उनका निजी विचार है और इसका पार्टी की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और लगातार बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं.

गौरतलब है कि शुक्रवार को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और समाजवादी आंदोलन से जुड़े ऐसे बड़े नेता हैं जो आज भी जीवित हैं. त्यागी ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार को भी यह सम्मान मिलना चाहिए.

---- समाप्त ----