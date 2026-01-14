इंस्टा पर चैटिंग और फुफेरे भाई से प्यार..., महिला ने पति और 3 बच्चों को छोड़ कजिन से रचाई शादी

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बिहार के हाजीपुर में इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम संबंध ने एक शादीशुदा महिला की जिंदगी की दिशा ही बदल दी. महिला ने रिश्ते में भाई लगने वाले युवक से प्यार के नाम पर पति और तीन बच्चों को छोड़ दिया और प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली.

जानकारी के अनुसार, महिला का इंस्टाग्राम के जरिए अपने कजिन संपर्क हुआ, जो रिश्ते में उसका फुफेरा भाई भी बताया जा रहा है. बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे गहरा होता गया और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. इसके बाद महिला ने अपने पति और तीन बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया और प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली.

इस पूरे मामले के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं. बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी अब उनके दादा शंकर शाह के कंधों पर आ गई है. कुंदन के पिता शंकर शाह ने बताया कि उनका बेटा कभी उनकी बात नहीं मानता था. उन्होंने कहा, 'मेरा लड़का था, लेकिन मेरे कहने से कभी चला ही नहीं. मजबूरी में हमने उसे घर से अलग कर दिया था. वह बगल की जमीन में बना घर में रहता था और खुद कमाकर खाता था.'

शंकर शाह ने बताया कि कुंदन की पत्नी रानी ने हाल ही में जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसकी जिम्मेदारी भी अब वे ही उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुंदन के तीनों बच्चों को भी वही पाल रहे हैं. उन्होंने कहा- क्या करें, मजबूरी है. बच्चे कुंदन के हैं, इसलिए हम रख रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बेटे के इस व्यवहार के कारण परिवार ने उससे दूरी बना ली है. शंकर शाह जंदाहा बाजार में लिट्टी की एक दुकान चलाते हैं, जो इलाके में काफी प्रसिद्ध है. सीमित संसाधनों के बावजूद वे अपने पोते-पोतियों की परवरिश कर रहे हैं.

