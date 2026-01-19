scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिल गई CCTV में दिखी स्कॉर्पियो..., गाड़ी में लाकर घर के बाहर फेंकी गई थी नई दुल्हन की लाश

बिहार के सोनपुर में एक नवविवाहिता की हत्या कर शव घर के बाहर फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया थी. सीसीटीवी में आधी रात स्कॉर्पियो से शव फेंकने की घटना कैद हुई है. ताजा अपडेट में स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली गई है.

Advertisement
X
मिल गई युवती के मर्डर में यूज हुई स्कॉर्पियो (Photo: itg)
मिल गई युवती के मर्डर में यूज हुई स्कॉर्पियो (Photo: itg)

हाल में बिहार के सोनपुर से एक बेहद सनसनीखेज और हृदयविदारक घटना सामने आई था, जहां एक नवविवाहिता की हत्या कर उसका शव घर के बाहर फेंक दिया गया था. सुबह जब परिजनों ने अपनी बेटी का शव घर के सामने पड़ा देखा, तो परिवार में चीख-पुकार मच गई. घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया. परिजनों ने तुरंत घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड पाई गई. फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधी रात के बाद एक स्कॉर्पियो वाहन घर के सामने आकर रुकता है और उसमें सवार लोग नवविवाहिता सरिता का शव बाहर फेंककर मौके से फरार हो जाते हैं. इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हत्या में इस्तेमाल की गई पुलिस स्टीकर लगी काली स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है.

पूर्व मुखिया के घर से मिली स्कॉर्पियो

यह वाहन लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव स्थित पूर्व मुखिया प्रमोद बैठा के घर से मिला है. प्रमोद बैठा मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर में पदस्थापित दारोगा संतोष रजक के ससुर हैं. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

सम्बंधित ख़बरें

चुनावी हार के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी है. (File Photo: ITG)
25 जनवरी को पटना में आरजेडी की बैठक, तेजस्वी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
लल्लन सिंह, आरसीपी सिंह. (File Photo: ITG)
'जेडीयू को डुबोने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं', आरसीपी सिंह की वापसी पर ललन सिंह का 'फुल स्टॉप'
Bihar bus service BSRTC new buses
बिहार के प्रवासियों को होली गिफ्ट! घर लौटने के लिए नीतीश सरकार चलाएगी 200 बसें
ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल ने पकड़े जिंदा कुछए. (Photo: ITG)
ट्रेन के जनरल कोच में 11 लावारिस बोरियां... खोलते ही सामने आए 311 जिंदा कछुए
Sleeper BUses
बिहार में स्लीपर बसों पर सख्ती, अनधिकृत मॉडिफिकेशन पर रद्द होगा परमिट

स्कॉर्पियो बरामद होते ही फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया. टीम ने वाहन की गहन जांच कर हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दारोगा संतोष रजक के ससुर से भी लंबी पूछताछ की है. बरामद स्कॉर्पियो को जब्त कर हरिहरनाथ थाना लाया गया है.

सीसीटीवी में दिखा स्कॉपियो से फेंकी गई लाश

यह घटना दो दिन पहले सोनपुर में हुई थी. नवविवाहिता सरिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. उसका शव आधी रात के बाद उसके मायके के घर के बाहर फेंक दिया गया था. सुबह परिजनों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी गई. सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि आधी रात को एक स्कॉर्पियो वाहन वहां पहुंचा, जिसमें से कुछ लोग उतरे और शव को घर के सामने फेंककर फरार हो गए. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाड़ी की पहचान की और जांच दारोगा संतोष रजक से जुड़े लोगों तक पहुंची.

Advertisement

दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले

मृतका सरिता के परिजनों ने उसके पति सत्येंद्र कुमार और ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है. मृतका के पिता के अनुसार, शादी के बाद जमीन रजिस्ट्री के लिए करीब आठ लाख रुपये दिए गए थे. इसके बावजूद ससुराल वाले तीन लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर सरिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

मर्डर में दारोगा की भूमिका की भी जांच

घटना के बाद सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार सोनपुर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों से पूरी जानकारी ली. सोनपुर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है. डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि दारोगा संतोष रजक की भूमिका की भी जांच की जाएगी और आरोपी सत्येंद्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement