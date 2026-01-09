फुफेरे भाई से Instagram लव और फिर कोर्ट मैरिज, अब रानी की मां ने खोली पूरी कहानी

बिहार के हाजीपुर में इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुए प्रेम संबंध के बाद ममेरी बहन ने अपने ही फुफेरे भाई से कोर्ट मैरिज कर ली थी और कहा था कि वो अपने पहले पति से खुश नहीं थी. अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. अपने फुफेरे भाई से शादी रचाने वाली महिला की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मां का दावा है कि उनकी बेटी को डराया-धमकाया गया है और उसे जम्मू के एक युवक को पैसों के लालच में 'बेच' दिया गया.

और पढ़ें

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार, कोर्ट मैरिज के बाद तूफान

जानकारी के मुताबिक, रानी नाम की महिला (तीन बच्चों की मां) ने अपने पहले पति कुंदन कुमार और तीन बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज कर ली थी. जिस शख्स से उसने कोर्ट मैरिज की थी वो रिश्ते में उसका फुफेरा भाई था. यह प्रेम संबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुआ था. कोर्ट मैरिज के बाद रानी के दूसरे पति ने बयान दिया था कि उसे भरोसा है कि रानी अब उसे (दूसरे पति) छोड़कर कहीं नहीं जाएगी.

मां का सनसनीखेज दावा

हालांकि अब रानी की मां ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मां का कहना है कि उनकी बेटी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2011 में कुंदन कुमार ने उनकी बेटी को भगा कर लव मैरिज की थी. शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा बेटी के साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और भूखा रखने जैसी घटनाएं होने लगीं.

Advertisement

मां का आरोप है कि कुंदन कुमार और उसके परिजनों ने रानी को लगातार प्रताड़ित किया. कई बार रात में मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था. बच्चा होने के बाद भी ससुराल वालों ने न तो इलाज में मदद की और न ही बच्चों की देखभाल की. यहां तक कि खाने तक के लिए महीनों परेशान किया गया.

बेटी को डराकर बयान दिलवाया, जम्मू में ‘बेचा’ गया: मां

परिजनों का दावा है कि इसी प्रताड़ना के चलते रानी किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आई. मां का यह भी आरोप है कि कुंदन कुमार रानी को बार-बार जम्मू ले जाता था और एक बार उसने खुद उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जम्मू के युवक के हवाले कर दिया. परिवार का कहना है कि यह सब पैसों के लालच में किया गया और रानी को मजबूरी में बयान देने के लिए डराया जा रहा है.

मां ने यह भी आरोप लगाया कि कुंदन कुमार बच्चों को मारने की धमकी देता था और एक बार मारपीट कर रानी को पोखर में फेंक दिया गया, जिसके बाद उसे ऑक्सीजन लगाने की नौबत आ गई थी. जब रानी के पिता ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई.

Advertisement

---- समाप्त ----

इनपुट - विकास कुमार