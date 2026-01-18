बिहार: 'जेडीयू को डुबोने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं', आरसीपी सिंह की वापसी पर ललन सिंह का 'फुल स्टॉप'

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी में आरसीपी सिंह के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा, 'जेडीयू को डुबोने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं' है.

ललन सिंह का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की “नो एंट्री” है. उन्होंने दो टूक कहा कि “कहीं किसी का स्थान नहीं है.” ललन सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह की संभावित वापसी को लेकर चर्चाएं तेज थीं.

सीटों के गिरावट का लगाया आरोप

ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जेडीयू के पास 72 सीटें थीं, तब पार्टी 42 सीटों पर सिमट गई थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 72 से 42 सीट तक पहुंचाने वाले आकर यहां क्या करेंगे?

कार्यकर्ताओं और जनता का योगदान गिनाया

ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को फिर से मजबूत किया. उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत से जेडीयू 42 सीटों से बढ़कर 85 सीटों तक पहुंची.

आरसीपी सिंह के बयान से बढ़ी थी चर्चा

गौरतलब है कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने कहा था कि वह नीतीश कुमार से अलग नहीं हैं. उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्ते को करीब 25 साल पुराना बताया था. इसके बाद जेडीयू के अंदर यह चर्चा तेज हो गई थी कि आरसीपी सिंह एक बार फिर पार्टी में वापसी कर सकते हैं.

वापसी की राह मुश्किल

हालांकि, अब ललन सिंह के इस सख्त बयान के बाद यह साफ हो गया है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी आसान नहीं होने वाली है. पार्टी नेतृत्व के इस रुख ने सभी अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है.

