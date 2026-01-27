घर में सो रही छात्रा के मुंह पर फेंका एसिड, एकतरफा प्यार में सनकी आशिक की करतूत

बिहार के मोतिहारी में एक बार फिर एक हृदयविदारक वारदात घटित हुई है जहां एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की के इनकार पर खौफनाक कदम उठाते हुए उसपर एसिड अटैक कर दिया जिससे लड़की बुरी तरह से घायल हो गई और छटपटाने लगी. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह अपने घर में अपनी मां के साथ सोई हुई थी. ये सब करने वाला उसका ही दूर का रिश्तेदार था. हमला होते ही लड़की के परिजनों ने आननफानन में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है घटना जिले के पताही थाना क्षेत्र की है.

दरअसल सोमवार देर रात जिले के पताही थाना क्षेत्र में एक एकतरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की से बदला लेने के लिए उसपर एसिड अटैक कर दिया है. घटना जिले के पताही थाना क्षेत्र के एक गांव की है जहां कल देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घर में सो रही एक ग्रेजुएशन की छात्रा पर अज्ञात व्यक्ति ने एसिड अटैक कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया, वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घायल युवती का इलाज मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है.

पीड़ित युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह रात में अपनी मां के साथ घर के अंदर सो रही थी. इसी दौरान किसी ने घर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और अचानक लाइट बंद कर दी. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हमलावर ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया. तेज जलन महसूस होते ही वह चीख पड़ी और अपनी मां को जगाया, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था. घटना के तुरंत बाद घबराई मां ने बिना किसी को सूचना दिए अपनी बेटी को इलाज के लिए मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया.



वही घायल लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर मंजर नसीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छतौनी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायल युवती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि उसका अपने चाचा से पुराना पारिवारिक विवाद चल रहा है. इसी क्रम में उसने अपने चाचा के बेटे प्रियांशु पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

युवती के अनुसार आरोपी प्रियांशु उसे लगातार मैसेज करता था और जबरन बातचीत का दबाव बनाता था. पहले उसने साफ तौर पर बात करने से इंकार कर दिया, लेकिन लगातार दबाव के कारण कुछ समय तक उससे बात भी की. बाद में जब युवती ने दोबारा उससे दूरी बना ली और बात करने से मना कर दिया, तो आरोपी नाराज हो गया और बदले की भावना से इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.

मामले को लेकर एसपी पकड़ीदयाल डीएसपी कुमार चंदन ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी प्रियांशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. डीएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि यह एक गंभीर अपराध है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

