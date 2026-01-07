scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bihar: पटना में थार का कहर, आधा दर्जन लोगों को कुचला, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

पटना के दानापुर स्थित गोला रोड में बेकाबू थार गाड़ी ने आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. एक मौत की खबर है लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की है. आक्रोशित लोगों ने थार में आग लगा दी. चालक मौके से फरार है.

Advertisement
X
थार ने आधा दर्जन लोगों को कुचला (Photo: Screengrab)
थार ने आधा दर्जन लोगों को कुचला (Photo: Screengrab)

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. गोला रोड क्षेत्र में एक बेकाबू थार गाड़ी ने सड़क पर चल रहे और आसपास मौजूद करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि सभी घायलों का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

करीब आधा दर्जन लोगों को कुचला

सम्बंधित ख़बरें

घटना का वीडियो वायरल.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
Thar ने ESIC अस्पताल के पास कई वाहनों को मारी टक्कर, घायल ने बताई पूरी घटना
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
Thar ने बाइक सवार पति-पत्नी और साली को मारी टक्कर, Video
Burnt thar
जंगल में फंसा कपल, सामने ही राख हो गई Thar... गूगल मैप के चलते हुआ बंटा धार
वायरल हुआ महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो.(Photo:Screengrab)
लेडी सब-इंस्पेक्टर ने THAR से 4 को रौंदा, भीड़ ने घेरा तो रोने लगी
उन्नाव के यूट्यूबर के यहां ED को कई लग्जरी कारें मिलीं (Photo:ITG)
लैंबोर्गिनी से लेकर थार तक… यूट्यूबर के घर ED को और क्या-क्या मिला, क्रूज पर शादी कर आ चुका है चर्चा में

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने दुर्घटना करने वाली थार गाड़ी में आग लगा दी. देखते ही देखते थार धू धू कर जलने लगी. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद थार में लगी आग पर काबू पाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

इस बीच हादसे के बाद थार गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इस हादसे के बाद गोला रोड इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है. लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement