Bihar: पटना में थार का कहर, आधा दर्जन लोगों को कुचला, भीड़ ने गाड़ी में लगाई आग

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर इलाके में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. गोला रोड क्षेत्र में एक बेकाबू थार गाड़ी ने सड़क पर चल रहे और आसपास मौजूद करीब आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि सभी घायलों का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

करीब आधा दर्जन लोगों को कुचला

घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. आक्रोशित भीड़ ने दुर्घटना करने वाली थार गाड़ी में आग लगा दी. देखते ही देखते थार धू धू कर जलने लगी. सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद थार में लगी आग पर काबू पाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस बीच हादसे के बाद थार गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इस हादसे के बाद गोला रोड इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है. लोग सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

