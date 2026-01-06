बिहार में अवैध खनन पर कसा शिकंजा, 4582 स्थानों पर छापेमारी, 574 वाहन जब्त

बिहार में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दिसंबर महीने में पूरे राज्य में कुल 4,582 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 331 छापेमारियां औरंगाबाद जिले में हुईं. इस अभियान में अवैध खनिज परिवहन करते पकड़े गए 574 वाहनों को जब्त किया गया और 248 प्राथमिकियां दर्ज की गईं. सबसे अधिक 15 गिरफ्तारियां पटना जिले में हुईं.

खान एवं भूतत्व विभाग ने विभाग ने अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य के मुकाबले 102 प्रतिशत वसूली पूरी कर ली है, जो सरकार की सख्ती और प्रभावी निगरानी का प्रमाण है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं. वह जिलावार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध खनन व ओवरलोडिंग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विजय कुमार सिन्हा ने आमजन से अपील की है कि अवैध खनन की किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग के हेल्पलाइन नंबरों- 0612-2215360, 94722 38821, 94731 91437 या 9031035247 पर दें, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके. खान विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि यदि किसी थानाक्षेत्र से बार-बार अवैध खनन की शिकायतें आएंगी, तो संबंधित थाना प्रभारी की भूमिका की समीक्षा की जाएगी और उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी. प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. यह अभियान न केवल राजस्व बढ़ाने बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

