बिहार: समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, थाना अध्यक्ष सस्पेंड

बिहार में समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुरघाट में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह वारदात दो पक्षों के बीच लंबे वक्त से चल रहे पुराने विवाद की वजह से हुई है.

पुलिस अब इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर रही है. फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए तीन अलग-अलग स्पेशल टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है.

थाना अध्यक्ष पर गिरी गाज...

बीजेपी नेता की हत्या की खबर मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया. घटनास्थल की गंभीरता और स्थानीय हालातों को देखते हुए एसपी ने खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी के खिलाफ निलंबन का आदेश जारी करने का फैसला लिया.

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस स्तर पर चूक हुई है. एसपी ने साफ तौर से मैसेज दिया है कि अपराध रोकने में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

पुरानी रंजिश में हुई हत्या

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि रूपक सहनी और दूसरे पक्ष के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था. इस रंजिश को लेकर पूर्व में भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी थी. बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने रूपक सहनी को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश का पता लगाया जा रहा है.

हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी है. एसपी के निर्देश पर गठित तीन अलग-अलग टीमें संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है.

