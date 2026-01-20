बिहार: स्कूल की 4 लड़कियों को आपस में हो गया प्यार, भागकर दिल्ली आईं, फिर...

बिहार के गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 16 जनवरी को अनुग्रह कन्या उच्चतर विद्यालय की चार नाबालिग छात्राएं अचानक घर से गायब हो गईं. चारों को स्कूल में पढ़ने के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था. लापता होने की सूचना पर परिजनों ने तुरंत डेल्हा थाना में आवेदन दिया. एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर चारों नाबालिग लड़कियों की बरामदगी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया.

बक्सर से दिल्ली आईं लड़कियां

प्रारंभिक जांच में पता चला कि लड़कियां बक्सर में मौजूद हो सकती हैं. एसआईटी टीम जब वहां पहुंची, तो पता चला कि लड़कियां दिल्ली पहुंच चुकी थीं. इस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फ्लाइट से टीम दिल्ली रवाना की.

दो लड़कियों ने की लड़का बनने की कोशिश

दिल्ली पहुंचकर पुलिस ने देखा कि चारों में से दो नाबालिग लड़कियों ने अपने आप को लड़के के रूप में वेश-भूषा बदल लिया था. सूत्रों के अनुसार, लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और गहरी दोस्त थीं. इस दोस्ती में उनका लगाव इतना बढ़ गया कि वे बिना एक-दूसरे के नहीं रहना चाहती थीं. इसी वजह से उन्होंने घर से भागने और अपने साथियों के साथ रहने का फैसला किया.

पुलिस ने क्या बताया?

टाउन डीएसपी (2) धर्मेंद्र भारती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जब गया पुलिस दिल्ली पहुंची, तो दो लड़कियों ने खुद को लड़के का रूप धारण कर रखा था, जिससे पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सभी चारों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है और उन्हें सुरक्षित रूप से गया वापस लाया गया है.

डीएसपी धर्मेंद्र भारती ने आगे बताया कि सभी नाबालिग लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे और उनके परिजनों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रखा गया है. वहीं, पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

इस घटना ने न केवल गया जिले में बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, उनकी मानसिक स्थिति और परिवार की देखभाल पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. पुलिस ने भी चेतावनी दी है कि अगर कोई नाबालिग घर से बिना बताए बाहर जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए सतर्क रहना जरूरी है.

गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट