नीतीश बने 10वीं बार बिहार के CM... 26 मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 फर्स्ट टाइमर

बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जनता दल (यूनाइटेड) के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नीतीश कुमार के साथ उनकी नई कैबिनेट के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. इनमें बीजेपी के 14 और जदयू कोटे के 8 मंत्री शामिल हैं. 26 नए मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं शामिल हैं. वहीं, पहली बार विधानसभा पहुंचे 3 विधायक भी मंत्री बने हैं. समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

PM मोदी-अमित शाह ने की शिरकत

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे.

गांधी मैदान में गूंजा बिहार में फिर नीतीश का नारा

गांधी मैदान को पूरी तरह सजाया-संवारा गया था. हजारों की संख्या में जदयू-भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग समारोह में शामिल हुए. मंच पर ‘बिहार में फिर एक बार- नीतीश कुमार’ के नारे गूंजते रहे.

26 मंत्रियों ने ली शपथ

गांधी मैदान में नीतीश के अलावा गांधी मैदान में एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में मंत्री पद की शपथ ली. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के मंगल पांडेय, डॉ. दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, डॉ . प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने भी बिहार सरकार मंत्री पद की शपथ ग्रहण की.

JDU के आठ मंत्रियों ने ली शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी आठ मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है. जेडीयू की से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मो. जमा खान, मदन सहनी, डॉ. प्रमोद कुमार का नाम शामिल है.

इन MLA's ने भी ली मंत्री पद की शपथ

इसके अलावा चिराग की पार्टी से संजय कुमार (पासवान), संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की. उधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश ने भी नई सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली है.

10वीं बार सीएम बने नीतीश

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो चुका है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. नीतीश ने पहली बार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2010, 2015 (दो बार), 2017, 2020, 2022 (दो बार) और 2024 में शपथ ली थी. अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 10वां कार्यकाल शुरू कर दिया है. वह बिहार के अब तक सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं.

NDA की शानदार वापसी

बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है. एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 35 सीटों पर सीट हासिल की है.

