बिहार: बेतिया में शराब तस्करी का नया जुगाड़, सड़क नहीं, खेतों की मेड़ से घोड़े पर ढोई जा रही शराब, घोड़ा और तस्कर गिरफ्तार

बेतिया जिले में शराबबंदी के बावजूद तस्करों के नए-नए हथकंडे सामने आ रहे हैं. जब पुलिस सड़क मार्ग पर सख्ती कर रही है, तब शराब धंधेबाज खेतों की मेड़ों और दियारा इलाकों के रास्ते घोड़े पर शराब की तस्करी कर रहे हैं. नौतन थाना पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर तस्कर को घोड़ा और शराब की खेप के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है.

नौतन थाना क्षेत्र के मकरी टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 28 लीटर विदेशी शराब, एक घोड़ा और उसके मालिक को धर दबोचा. गिरफ्तार तस्कर की पहचान दक्षिण तेल्हुआ (ब्रह्म टोला) निवासी रंगलाल यादव के रूप में हुई है.

दियारा से पूर्वी चंपारण ले जाई जा रही थी शराब

थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंगलवार सुबह एक तस्कर घोड़े पर शराब लादकर दियारा क्षेत्र से निकल चुका है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम का गठन किया गया और संभावित रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई. तस्कर परसौनी के सरेह होते हुए डबरिया और मकरी टोला की ओर बढ़ रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर उसे घोड़ा और शराब की खेप सहित पकड़ लिया.

पूछताछ के बाद केस दर्ज, घोड़े को सुरक्षित रखने की तैयारी

पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, पकड़े गए घोड़े को फिलहाल किसी किसान के पास सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष भी नौतन पुलिस ने शराब के साथ दो घोड़ों को पकड़ा था, हालांकि उस दौरान तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गए थे. दियारा क्षेत्र में घोड़े के जरिए शराब की ढुलाई का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है.

सड़क पर पुलिस, खेतों से तस्करी

एक ओर पुलिस सड़क मार्गों पर लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर तस्कर खेतों की मेड़, पगडंडियों और दियारा के रास्तों से शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस का कहना है कि तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इसके बावजूद जिले में शराब की अवैध बिक्री पूरी तरह थम नहीं पाई है.

