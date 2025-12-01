बिहार: आज से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र, नवनिर्वाचित MLA's को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर

विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है. सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जहां सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे. चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहली बार सदन में आमने-सामने होंगे.

आज ही नए विधानसभा स्पीकर के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और मंगलवार (2 दिसंबर) को निर्वाचन होगा. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार का स्पीकर पद पर निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय है. विपक्ष का संख्याबल कम होने के कारण विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा.

तेजस्वी होंगे नेता प्रतिपतक्ष

उधर, महागठबंधन विधायक दल ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया है. औपचारिक रूप से आज या कल सदन में उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाएगा. 243 सदस्यों वाली विधानसभा में NDA के पास भारी बहुमत है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 35 सीटें हैं.

5 दिन चलेगी विधानसभा की कार्रवाई

मौजूदा सत्र में बिहार विधानसभा की कार्यवाही 5 दिन चलेगी, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही 3 दिन चलेगी. एक दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ-ग्रहण, स्पीकर के लिए नामांकन किया जाएगा. इसके बाद 2 दिसंबर को नए स्पीकर का चयन होगा.

3 दिसंबर को होगी संयुक्त बैठक

3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का संयुक्त सदन में अभिभाषण होगा और सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक होगी. इसके बाद 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी और अंत में 5 दिसंबर को सत्र का समापन होगा.

कांग्रेस विधायक दल के नेता पर लगेगी मोहर

इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर आज अंतिम मोहर लगेगी. प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय आलाकमान से सहमति ले ली है और आज पटना में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में इसका ऐलान होगा.

साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली ‘वोट चोरी’ विरोधी रैली की तैयारियों की भी समीक्षा होगी. विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पहली बार प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं की संयुक्त बैठक बुलाई है.

