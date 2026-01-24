scorecardresearch
 
बेतिया GMCH बना रणभूमि, वीडियो बनाने पर युवक और छात्रों के बीच मारपीट

बेतिया के GMCH परिसर में वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया. छात्रों और बाहरी युवक के बीच हाथापाई में एक छात्र समेत दो लोग घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक से पूछताछ शुरू कर दी है. अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

मेडिकल कॉलेज में भारी बवाल (Photo: Screengrab)
बिहार के बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) परिसर उस वक्त रणभूमि में बदल गया, जब एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया.वीडियो बनाने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें एक मेडिकल छात्र और एक बाहरी युवक घायल हो गए. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कॉलेज प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

वीडियो बनाने पर छात्रों और युवक में मारपीट

जानकारी के अनुसार, एक बाहरी युवक अपने दोस्त से मिलने GMCH परिसर पहुंचा था.उसी दौरान परिसर में मौजूद कुछ मेडिकल छात्र आपस में खड़े थे.आरोप है कि युवक ने वहां मौजूद छात्रों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर छात्रों ने आपत्ति जताई.जब युवक को वीडियो बनाने से रोका गया, तो कहासुनी शुरू हो गई.देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उस समय कुछ इंटर्न छात्र सिगरेट पी रहे थे और युवक द्वारा वीडियो बनाए जाने से वो नाराज हो गए. इसी बात को लेकर विवाद ने उग्र रूप ले लिया. मारपीट के दौरान कुछ अन्य छात्रों को भी हल्की चोटें आई हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की,लेकिन तब तक काफी देर तक हंगामा चलता रहा.

सिगरेट पीते छात्रों का वीडियो बना विवाद की जड़

घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस को मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर भी घटना की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधा भारती से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका पक्ष नहीं मिल सका.

 

