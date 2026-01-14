scorecardresearch
 
भारी पड़ी रेलवे ट्रैक पर डांस और रीलबाजी... युवक और महिला को उठा ले गई पुलिस, VIDEO

बिहार के बेगूसराय जिले में सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत ने एक महिला और युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. बरौनी–कटिहार रेल खंड के लखमीनियां रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर डांस करते हुए वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद रेलवे सुरक्षा बल   ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

रेलवे ट्रैक पर डांस और रीलबाजी...कपल को उठा ले गई पुलिस (Photo: itg)
रेलवे ट्रैक पर डांस और रीलबाजी...कपल को उठा ले गई पुलिस (Photo: itg)

बिहार के बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना एक महिला और युवक को भारी पड़ गया. लखमीनियां स्टेशन के बीच ट्रैक पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने इसे रेल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कड़ी कार्रवाई की है.दरअसल, बरौनी कटिहार रेल खंड के लखमीनियां स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एक महिला और एक युवक का डांस का वीडियो वायरल हुआ था . दरअसल 12 जनवरी को सुरक्षा नियंत्रण कंट्रोल सोनपुर से विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक रील बेगूसराय आरपीएफ को मिली . 

‌वायरल वीडियो में लखमीनियां रेलवे स्टेशन के रेल ट्रैक पर एक महिला और एक युवक डांस कर रहे थे और एक अन्य लड़का इन दोनों का वीडियो शूट कर रहा था. इस रील की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ बेगूसराय द्वारा जांच प्रारंभ की गई . जांच में पता चला कि लखमीनियां स्टेशन के रेल ट्रैक पर डांस करने वाली महिला की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के हुसैना दियारा परमानंदपुर वार्ड 11 निवासी गोरेलाल महतो की पत्नी अरुणा देवी उर्फ रुबी कुमारी , डांस कर‌ युवक की पहचान किशनपुर दियारा निवासी अशोक साह के 23 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार तथा दोनों का वीडियो शूट करने वाले युवक की पहचान लखमीनिया निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है . 

तीनों की पहचान होने के बाद 13 जनवरी को घटना के खिलाफ आरपीएफ थाना बेगूसराय पर रेल क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, रेल के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुख सुविधा में बाधा डालने, लापरवाही पूर्वक रेल ट्रैक पर डांस करते हुए वीडियो बनाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया . आरपीएफ ने तीनों को सम्मन कर आज आरपीएफ थाना बुलाया . सम्मन मिलने के बाद आज वायरल रील में डांस करने वाली महिला अरुणा देवी उर्फ रूबी कुमारी तथा डांस करने वाला लड़का गौरव कुमार आरपीएफ थाना बेगूसराय पहुंचा.

पुलिस पूछताछ के बाद दोनों ने स्वीकार किया कि वायरल वीडियो में यही दोनों है तथा यही दोनों रेल ट्रैक पर 28 दिसंबर 2025 को रील बना रहे थे . जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तारी करते हुए रेल न्यायालय भेज दिया . आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रेल ट्रैक पर डांस कर वीडियो बनाने के मामले में जांच कर कार्रवाई की गई है और मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है .

 

 

