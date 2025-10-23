बेगूसराय में दर्दनाक हादसा... ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, मेले से लौटते वक्त हुआ हादसा

बिहार के बेगूसराय से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां काली मेला देखकर घर लौट रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. यह हादसा बरौनी–कटिहार रेलखंड पर साहेबपुर कमाल और उमेशनगर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव के रहने वाले कुछ लोग पास के रघुनाथपुर गांव में काली मेला देखने गए थे. मेले से लौटते समय चार लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान खगड़िया की ओर जा रही आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान रहुआ गांव निवासी 40 वर्षीय धर्मदेव महतो, 40 वर्षीय रीता देवी, 17 वर्षीय रोशनी कुमारी और 10 वर्षीय आरोही कुमारी के रूप में हुई है. सभी एक ही परिवार से हैं. धर्मदेव महतो कुछ समय से प्रदेश में रहकर मजदूरी कर रहा था. छठ पर्व के मौके पर ही अपने परिवार से मिलने गांव आया था.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. हादसे के बाद पूरे रहुआ गांव में मातम पसर गया. मृतकों के घर पर कोहराम मचा हुआ है और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सूचना मिलने पर साहेबपुर कमाल थाना पुलिस और रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. चारों शवों को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की जा रही है. साहेबपुर कमाल थाना के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि रघुनाथपुर गांव में काली मेला देखकर लौटते समय चार लोग आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे चारों की मौके पर मौत हो गई. आगे की जांच की जा रही है.

