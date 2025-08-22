बिजनौर: तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से चचेरे भाइयों की मौत, दर्दनाक मौत से गांव में पसरा मातम

बिजनौर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. धामपुर क्षेत्र के गांव मोहड़ा में ट्रेन की चपेट में आकर दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले शिवम (19) और प्रिंस (20) रात करीब नौ बजे रेलवे लाइन पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

ट्रेन की चपेट में आने दो चचेरे भाइयों की मौत

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों मृतक बीएससी के छात्र थे. दोनों अपने-अपने घर के इकलौते बेटे थे. हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं.

ग्रामीणों ने रेल विभाग पर उठाए सवाल

गांव के बीच से गुजरने वाली जम्मू-कोलकाता रेलवे लाइन पर ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजरती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. उन्होंने रेलवे विभाग से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

