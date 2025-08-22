scorecardresearch
 

बिजनौर: तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से चचेरे भाइयों की मौत, दर्दनाक मौत से गांव में पसरा मातम

बिजनौर जिले में ट्रेन हादसे में दो चचेरे भाई की मौत हो गई. दोनों बीएससी के छात्र थे और अपने परिवार के इकलौते बेटे थे. घटना धामपुर क्षेत्र के मोहड़ा गांव में रेलवे लाइन पार करते समय हुई. हादसे से गांव में शोक और परिजनों में कोहराम है.

ट्रेन की चपेट में आने से भाइयों की मौत (File Photo: Sanjeev Sharma/ITG)
ट्रेन की चपेट में आने से भाइयों की मौत (File Photo: Sanjeev Sharma/ITG)

बिजनौर जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. धामपुर क्षेत्र के गांव मोहड़ा में ट्रेन की चपेट में आकर दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले शिवम (19) और प्रिंस (20) रात करीब नौ बजे रेलवे लाइन पार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

ट्रेन की चपेट में आने दो चचेरे भाइयों की मौत

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों मृतक बीएससी के छात्र थे. दोनों अपने-अपने घर के इकलौते बेटे थे. हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं.

ग्रामीणों ने रेल विभाग पर उठाए सवाल 

गांव के बीच से गुजरने वाली जम्मू-कोलकाता रेलवे लाइन पर ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजरती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. उन्होंने रेलवे विभाग से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

