Bihar: मानव तस्करी का बड़ा खुलासा, 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने बचाया, मां-बेटा गिरफ्तार

बिहार के बगहा में मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने तीन नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद किया है. यह कार्रवाई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), नौरंगिया थाना पुलिस और जन शक्ति फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने की. शुरुआती सूचना मिलने पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई और बच्चियों को मुक्त कराया गया.

और पढ़ें

मुक्त कराई गई बच्चियां नौरंगिया थाना क्षेत्र की निवासी हैं और उनकी उम्र लगभग 4, 6 और 12 वर्ष बताई जा रही है. बच्चियों को तुरंत नौरंगिया थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. जन शक्ति फाउंडेशन की संचालिका लक्ष्मी खत्री के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.

यह भी पढ़ें: स्कूल में हादसा या लापरवाही? बगहा में पढ़ा रहे शिक्षक पर गिर पड़ी छत, फिर...

मां-बेटे गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में नियति देवी (43) और उसके बेटे नागेश भुइंया (19) को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और रेलवे टिकट भी बरामद किया गया. पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Advertisement

​

जांच जारी और लोगों से अपील

बगहा एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि इस मामले में मानव तस्करी के अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी रखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस का कहना है कि इस तरह की समय पर सूचना से और भी कई नाबालिगों को तस्करी से बचाया जा सकता है.

इस कार्रवाई से बगहा जिले में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस और सामाजिक संगठनों की सक्रियता स्पष्ट रूप से दिख रही है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ संभावित अन्य आरोपी और नेटवर्क की पहचान के लिए जांच जारी है.

---- समाप्त ----