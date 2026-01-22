scorecardresearch
 
स्कूल में हादसा या लापरवाही? बगहा में पढ़ा रहे शिक्षक पर गिर पड़ी छत, फिर...

बिहार के बगहा स्थित रामनगर प्रखंड के मठिया मध्य विद्यालय में बड़ा हादसा हुआ. पांचवीं कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक शौकत अली पर जर्जर छत का हिस्सा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेतिया GMCH रेफर किया गया. गनीमत रही कि किसी छात्र को चोट नहीं आई.

लंबे समय से जर्जर था स्कूल भवन.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
बिहार के बगहा जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है. रामनगर प्रखंड स्थित मठिया मध्य विद्यालय में उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब कक्षा में पढ़ा रहे शिक्षक पर छत का जर्जर हिस्सा गिर पड़ा. घटना के वक्त स्कूल में सामान्य रूप से पढ़ाई चल रही थी.

जानकारी के अनुसार, पांचवीं कक्षा में शिक्षक शौकत अली कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे. इसी दौरान अचानक छत का एक बड़ा टुकड़ा भरभराकर उनके सिर पर आ गिरा. तेज आवाज के साथ छत गिरते ही कक्षा में अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: 'पैसा दो और प्रैक्टिकल के नंबर बढ़वाओ...', बगहा में छात्रों से अवैध उगाही करते टीचर का वीडियो वायरल

खून से लथपथ शिक्षक, बच्चों में दहशत

हादसे के बाद शिक्षक शौकत अली के सिर से लगातार खून बहने लगा. कक्षा में मौजूद बच्चे दहशत में आ गए और स्कूल में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से घायल शिक्षक को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया.

वहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेतिया GMCH रेफर कर दिया. फिलहाल शिक्षक का इलाज चल रहा है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी छात्र को चोट नहीं आई.

लंबे समय से जर्जर था स्कूल भवन

इस घटना ने सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल भवन की हालत लंबे समय से खराब थी, लेकिन इसके बावजूद न तो मरम्मत कराई गई और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया.

ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत कर दी जाती, तो यह हादसा टल सकता था. लोगों का कहना है कि अगर छत का हिस्सा बच्चों पर गिरता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

घायल शिक्षक और ग्रामीणों ने उठाई मांग

घायल शिक्षक शौकत अली ने बताया कि लंच का समय हो रहा था, तभी जर्जर छत का टुकड़ा गिर गया और उनका सिर फट गया. वहीं, स्थानीय ग्रामीण प्रेम प्रसाद यादव ने बताया कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी छत टूटकर उनके माथे पर गिर गई.

उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल भवन की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए या उसे नए सिरे से बनवाया जाए, ताकि भविष्य में बच्चों और शिक्षकों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

