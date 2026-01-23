scorecardresearch
 
ऑनर किलिंग हुई या खुद दी जान? 5 महीने से लापता थी लड़की...अब जंगल में मिले नरकंकाल

बगहा पुलिस जिला के लौकरिया थाना क्षेत्र के मदनपुर वन क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ कि सनसनी फैल गई. यहां एक पेड़ से लटके दो नर कंकाल मिलने से लोग स्तब्ध रह गए. अब इस केस के साथ 5 माह पुरानें मिसिंग केस से जोड़े जा रहे हैं.

जंगल में मिले नरकंकाल
जंगल में मिले नरकंकाल

बिहार में बगहा पुलिस जिला के लौकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर मुसहरी टोला के पश्चिम स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के मदनपुर वन क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ कि सनसनी फैल गई. यहां एक पेड़ से लटके दो नर कंकाल मिलने से लोग स्तब्ध रह गए. जंगल के भीतर दुर्गम स्थान पर मिले कंकालों ने न सिर्फ पुलिस को चौंका दिया, बल्कि सितंबर माह से लापता एक किशोर और नाबालिग लड़की के रहस्यमयी गायब होने की कहानी को भी फिर से जिंदा कर दिया.

प्लास्टिक में रखा सुसाइड नोट

सूचना मिलते ही एसपी बगहा, एसडीपीओ रामनगर, लौकरिया थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से कपड़े, चप्पल, एक मोबाइल फोन और प्लास्टिक में रखा सुसाइड नोट बरामद किया गया. कंकाल पेड़ से लटके हुए मिले, जिससे प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

सितंबर 2025 से लापता थे युवत- युवती

स्थानीय लोगों से पूछताछ और बरामद सामान के आधार पर कंकालों की पहचान मदनबीन की 14 वर्षीय पुत्री दुलारी देवी और स्वर्गीय हीरामन यादव के 20 वर्षीय पुत्र अखिलेश यादव के रूप में की गई है. अखिलेश इंटर पास था और घर के कामों में हाथ बंटाता था, जबकि दुलारी देवी पिछले वर्ष पांचवीं कक्षा की छात्रा थी. दोनों बीते वर्ष सितंबर माह से रहस्यमयी तरीके से लापता थे.

इस मामले की जड़ें पांच माह पुराने विवाद से जुड़ी हैं. 16 सितंबर को दुलारी देवी के पिता मदन बीन ने लौकरिया थाना में आवेदन देकर अखिलेश यादव पर शादी की नीयत से अपहरण का आरोप लगाया था. इस संबंध में लौकरिया थाना कांड संख्या 126/25 दर्ज की गई थी, जिसमें अखिलेश समेत उसके परिवार के सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद से दोनों की तलाश चल रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

लड़की के पिता पर हत्या का आरोप

वहीं, इसी विवाद में मृतक अखिलेश की मां लाल परी देवी ने बगहा व्यवहार न्यायालय में मारपीट का परिवाद दायर किया था. दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बना हुआ था. अब जंगल से नर कंकाल मिलने के बाद आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं. अखिलेश के परिजनों ने लड़की के पिता पर हत्या का आरोप लगाते हुए इसे ऑनर किलिंग बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

बगहा एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. परिजनों ने कपड़े, मोबाइल और चप्पल के आधार पर पहचान की है, लेकिन पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह और परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.
फिलहाल पुलिस आत्महत्या, हत्या और ऑनर किलिंग- तीनों एंगल से मामले की जांच में जुटी है. सवाल यह है कि क्या यह प्रेम-प्रसंग का दुखद अंत था या समाजिक दबाव में रची गई खामोश हत्या? जवाब अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिका है.
 

