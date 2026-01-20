scorecardresearch
 
'पैसा दो और प्रैक्टिकल के नंबर बढ़वाओ...', बगहा में छात्रों से अवैध उगाही करते टीचर का वीडियो वायरल

बगहा से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसने मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में अवैध उगाही के आरोपों को हवा दे दी है. वायरल वीडियो में एक सरकारी विद्यालय के प्रधान शिक्षक पर छात्रों से नंबर बढ़ाने के बदले पैसे लेने का आरोप है. मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं.

बिहार में बगहा में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. बगहा से सामने आए एक वायरल वीडियो ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं. आरोप है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रैक्टिकल में अधिक अंक दिलाने के नाम पर छात्रों से अवैध उगाही की जा रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो बगहा-एक प्रखंड के रायबारी महुअवा पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुअवा से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में विद्यालय के प्रधान शिक्षक अमित कुमार पर छात्रों से प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में रुपये लेने का आरोप लगाया गया है. वीडियो में कथित तौर पर छात्रों से खुलेआम नजराना लिए जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसे शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र के लिए बेहद शर्मनाक माना जा रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है और पूरी शिक्षा व्यवस्था की साख को गहरी चोट पहुंचाता है.

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बगहा-एक प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी पूरण कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

वहीं, स्थानीय समाजसेवियों और अभिभावकों ने भी प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है. उनका कहना है कि छात्रों से किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. यह मामला न सिर्फ बगहा बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जहां शिक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया.

