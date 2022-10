1 करोड़ लोग खरीद चुके हैं Honda की ये बाइक, बिना पैसा दिए ले आएं घर!

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी Honda Motorcycle and Scooter India अपनी सबसे पॉपुलर बाइक Shine पर शानदार ऑफर लेकर आई है. कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए दिवाली त्योहार के सीजन में Zero Down Payment और No Cost EMI जैसे ऑफर्स पेश किए हैं. इसका मतलब ये है कि आप बिना पेमेंट किए ही होंडा शाइन को घर ले जा सकते हैं. भारत में होंडा शाइन की बिक्री एक करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है. कंपनी इस बाइक पर फिलहाल कई ऑफर पेश कर रही है.

मिल रहे हैं ये ऑफर

होंडा शाइन को खरीदने पर 5000 रुपये का कैशबैक ऑफर मिल रहा है. वहीं. आप होंडा शाइन को Zero Down Payment पर घर लेकर आ सकते हैं. इसके अलावा इस बाइक पर No Cost EMI का ऑफर भी उपलब्ध है. होंडा शाइन (Honda Shine) भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर ब्रांडों में से एक है. इसे दमदार इंजन के साथ अन्य शानदार फीचर्स के कारण खूब पसंद किया जाता है.

इतनी है कीमत

होंडा शाइन की शुरुआती कीमत 77,861 रुपये है और ये 84,753 रुपये तक जाती है. ये कीमतें एक्स शोरूम हैं. कंपनी ने इस बाइक के कंसोल में एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर जैसे फीचर्स दिए हैं. इनके अलावा इस बाइक में कॉम्बी ब्रेक स्टेम, 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, क्रोम फिनिश मफलर और कार्बारेटर कवर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

अन्य मॉडल पर भी ऑफर

शाइन के अलावा होंडा के अन्य व्हीकल पर भी ऑफर उपलब्ध है. होंडा की स्कूटी पर कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है. कंपनी 50,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन करने पर अधिकतम 5000 रुपये का कैशबैक ऑफर दे रही है. वहीं IDFC First Bank के ग्राहकों को Credit Card से EMI पेमेंट करने पर इस ऑफर का लाभ मिल रहा है.

हालांकि उन्हें इसका लाभ 40,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर ही मिल जाएगा. होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (HMSI) का ऑफर 31 अक्टूबर 2022 तक मान्य रहने वाला है. कंपनी ने ये ऑफर अपने सभी मॉडल्स के लिए पेश किया है.

सितंबर में बढ़ी बिक्री

होंडा टू-व्हीलर्स इंडियन मार्केट में लगातार तेजी से बढ़ रही है. सितंबर 2022 में भी कंपनी की टोटल सेल्स पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7.6% बढ़ी. कंपनी ने कुल 5.18 लाख दोपहिया वाहन बेचे, जबकि सितंबर 2021 में ये संख्या 4.88 लाख थी.