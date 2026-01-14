टूटी डीज़ल की बेड़ी... अब होगा महा-मुकाबला! जानें Safari या XUV 7XO में आपके लिए कौन है बेस्ट

Tata Safari Vs Mahindra XUV 7XO: आखिरकार टाटा सफारी के डीजल की बेड़ी टूट गई है. सालों बाद टाटा मोटर्स ने सफारी को पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतार दिया है. अब सेग्मेंट में एक तरफ टाटा सफारी है, जो अपने मजबूत रोड प्रेजेंस, भरोसेमंद इमेज और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है. दूसरी ओर महिंद्रा XUV 7XO को भी नए अवतार में पेश किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और यूथफुल अपील के साथ मैदान में उतरी है.
फीचर्स, पावर, सेफ्टी और कीमत के मोर्चे पर दोनों SUV एक-दूसरे को कड़ी चुनौती देती नज़र आ रही हैं. 7 सीटों वाली पेट्रोल SUV तलाश रहे ग्राहकों के लिए यह मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है. ऐसे में लोगों के जेहन में एक सवाल उठ रहा है कि, इस कड़े मुकाबले के बीच उनके बज़ट और जरूरतों की लिस्ट के अनुसार कौन-सी SUV ज्यादा समझदारी का सौदा साबित हो सकती है. तो आइये ग्राफिक्स के माध्यम से दोनों एसयूवी का एक कम्पैरिजन देखते हैं.
साइज की बात करें तो महिंद्रा XUV 7XO लंबाई में थोड़ी ज्यादा है. इसकी लंबाई 4,695 मिमी है, जबकि टाटा सफारी 4,668 मिमी लंबी है. चौड़ाई के मामले में सफारी बाज़ी मारती है, जो 1,922 मिमी चौड़ी है, वहीं XUV 7XO की चौड़ाई 1,890 मिमी है. ऊंचाई में भी सफारी आगे है, जिसकी हाइट 1,795 मिमी है, जबकि XUV 7XO 1,755 मिमी ऊंची है. व्हीलबेस में XUV 7XO को मामूली बढ़त मिलती है, जो 2,750 मिमी है, सफारी का व्हीलबेस 2,741 मिमी है. कुल मिलाकर दोनों SUVs साइज के मामले में लगभग बराबरी की हैं, फर्क बहुत मामूली है.
टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO दोनों ही अपने पिछले साल वाले डिजाइन को काफी हद तक बरकरार रखती हैं. हालांकि इनमें हल्के-फुल्के बदलाव और अपडेट किए गए हैं. XUV 7XO का एक्सटीरियर डिजाइन काफी बोल्ड और प्रीमियम है. इसमें नई पियानो ब्लैक ग्रिल, Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, फुल-विड्थ ग्रिल, डायमंड इंस्पायर्ड LED टेललैंप्स और R19 डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स, पैनोरमिक सनरूफ जिसे Skyroof कहा गया है, और कॉर्नरिंग लैंप्स के साथ फॉग लैंप्स भी मिलते हैं.
Tata Safari ज्यादा दमदार और रग्ड अंदाज में नजर आती है. इसमें चौड़ा और बोल्ड फ्रंट फेस दिया गया है, जिसमें पैरामेट्रिक ग्रिल, कनेक्टेड LED लाइटिंग और bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स शामिल हैं. बड़े व्हील आर्च, 19-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, चौड़ी बॉडी और ऊंचा उठा हुआ रियर सेक्शन इसे बेहतर रोड प्रजेंस देते हैं. कुल मिलाकर टाटा सफारी एक ट्रेडिशनल SUV स्टांस के साथ आती है, जबकि महिंद्रा XUV 7XO का फील ज्यादा प्रीमियम और फैमिली-ओरिएंटेड MPV क्रॉसओवर जैसा लगता है.
महिंद्रा XUV 7XO फीचर्स के मामले में थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है. इसमें सेगमेंट में पहली बार मिलने वाला कोस्ट-टू-कोस्ट 3 स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3 इंच के HD टचस्क्रीन शामिल हैं. ख़ास बात ये है कि, ये सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है. आमतौर पर दूसरे कार निर्माता ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट टॉप मॉडल्स में देते हैं. इसके साथ 16-स्पीकर वाला Harman Kardon 3D साउंड सिस्टम, डॉल्बी विज़न और एटमॉस सपोर्ट, और Alexa के साथ ChatGPT इंटीग्रेशन मिलता है. कम्फर्ट के लिए पावर सीट्स, मेमोरी फंक्शन, बॉस मोड, दोनों पंक्तियों में वेंटिलेटेड सीट्स, मल्टी-जोन एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दी गई है. सेफ्टी की बात करें तो इसमें 120 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और 540 डिग्री सराउंड कैमरा शामिल है.
वहीं टाटा सफारी फीचर्स में बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ती है. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का Harman टचस्क्रीन मिलता है, जो वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है. ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स, वॉइस कमांड, बॉस मोड, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट, ड्राइव और टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स और तीसरी पंक्ति के लिए रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं. सेफ्टी में 6 एयरबैग, ISOFIX माउंट्स, हिल होल्ड कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं.
महिंद्रा XUV 7XO इंजन ऑप्शंस के मामले में ज्यादा विकल्प देती है. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200 hp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा 2.2 लीटर टर्बो डीज़ल इंजन के दो वेरिएंट हैं, जिनमें 155 hp और 185 hp की पावर मिलती है. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ टॉर्क 450 Nm तक पहुंच जाता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प है, साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है.
वहीं टाटा सफारी लंबे समय से 2.0 लीटर टर्बो डीज़ल इंजन के साथ आती रही है, जो 168 hp और 350 Nm का टॉर्क देता है. अब पेट्रोल में इसमें 1.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 170 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. हालांकि ऑल-व्हील ड्राइव या ज्यादा पावर वाला टर्बो पेट्रोल चाहिए, तो वह विकल्प फिलहाल महिंद्रा के पास ही है.
टाटा मोटर्स ने हाल ही में इंदौर के NATRAX ट्रैक पर अपने टाटा सफारी पेट्रोल वेरिएंट की टेस्टिंग की थी. इस टेस्टिंग के दौरान इस पेट्रोल इंजन ने तकरीबन 216 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ी थी. जहां तक एसयूवी के माइलेज की बात है तो अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावों का औसत निकाले तो टाटा सफारी पेट्रोल ने 11 से 14 किमी/लीटर का माइलेज दिया है. जो सिटी रोड और हाईवे पर भिन्न है.
वहीं Mahindra XUV 7XO की भी टेस्टिंग अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भिन्न है. जो कि औसतन पेट्रोल वेरिएंट के लिए तकरीबन 14 किमी प्रतिलीटर और डीजल वेरिएंट के लिए लगभग 16-17 किमी प्रतिलीटर तक है. यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि, किसी भी वाहन का माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड, रोड कंडिशन और ट्रैफिक पर निर्भर करता है.
महिंद्रा की नई DAVINCI सस्पेंशन टेक्नोलॉजी भी इसे काफी अलग बनाती है.
महिंद्रा ने XUV 7XO के लॉन्च के मौके पर इस एसयूवी का एक डेमो वीडियो दिखाया था. जिसमें एसयूवी के बोनट पर कांच के वाइन ग्लास रखकर कार को ब्रेकर से होकर गुजारा जाता है. दिलचस्प बात ये रही है कि, ब्रेकर से गुजरने के बावजूद भी एसयूवी के बोनट पर रखे ग्लास अपने जगह पर मौजूद थें. इस वीडियो के जरिए महिंद्रा ये दिखाना चाहता है कि, एसयूवी का सस्पेंशन बेहद ही स्मूथ है.
XUV 7XO के फ्रंट में McPherson Strut इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें FSD और स्टेबलाइज़र बार शामिल है. वहीं पिछले हिस्से में मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, जो FSD और स्टेबलाइज़र बार के साथ आता है. यह सेटअप SUV को बेहतर स्टेबिलिटी और हैंडलिंग देता है. कंपनी का दावा है कि, ये सस्पेंशन सिस्टम काफी यूनिक और कंफर्टेबल है.
कीमत की बात करें तो टाटा सफारी का बेस पेट्रोल वेरिएंट Smart, 13.29 लाख रुपये में आता है. वहीं महिंद्रा XUV 7XO का बेस पेट्रोल वेरिएंट AX, 13.66 लाख रुपये से शुरू होता है. सफारी का टॉप 6-सीटर अल्ट्रा रेड डार्क मैनुअल वेरिएंट 23.78 लाख रुपये में मिलता है, जबकि टॉप पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 25.20 लाख रुपये है.
महिंद्रा ने अपने XUV 7XO के प्राइसिंग को लेकर काफी बेहतर प्रैक्टिस को अख्तियार किया है. ये एसयूवी 6 और 7 सीट ऑप्शन में आती है. इसका टॉप वेरिएंट AX7L केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है. 7-सीटर वेरिएंट की कीमत 23.45 लाख रुपये है, जबकि 6-सीटर वर्जन 23.64 लाख रुपये से शुरू होता है. सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.
Pros (ताकत)
Cons (कमजोरियाँ)
Pros (ताकत)
Cons (कमजोरियाँ)
अगर आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी, पावर और ऑल-व्हील ड्राइव चाहिए, तो महिंद्रा XUV 7XO आपकी पसंद बन सकती है. वहीं अगर आप बैलेंस्ड-बेसिक मॉडर्न फीचर्स, स्ट्रांग रोड प्रजेंस और अब पेट्रोल का विकल्प भी चाहते हैं, तो टाटा सफारी पहली बार उस लिस्ट में पूरी मजबूती से खड़ी नजर आती है.