Tata Safari: कम दाम, जबरदस्त माइलेज! लॉन्च हुई किफायती सफारी पेट्रोल, कीमत है इतनी

Tata Safari Petrol: टाटा सफारी पेट्रोल में कंपनी ने नया 1.5 लीटर टर्बो जीडीआई इंजन दिया है. इसके अलावा ये एसयूवी डीजल वेरिएंट के मुकाबले 1.37 लाख रुपये सस्ती है. डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 14.66 लाख रुपये है.

Tata Safari पेट्रोल वेरिएंट को भी डीजल की ही तरह 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Photo: ITG
Tata Safari Petrol Price, Features: टाटा मोटर्स ने भारतीय एसयूवी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी को और पुख्ता करते हुए सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च कर दिया है. अब तक केवल डीजल इंजन के साथ आने वाली यह फ्लैगशिप थ्री-रो एसयूवी अब और भी किफायती हो गई है. कंपनी ने नई सफारी पेट्रोल को डीजल के मुकाबले काफी कम कीमत में लॉन्च किया है. अब ये एसयूवी उन ग्राहकों तक भी पहुंच सकेगी जो डीजल इंजन के चलते इसे नहीं खरीदते थें.

कीमत और पोजिशनिंग

दमदार इंजन, प्रीमियम फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ नई सफारी पेट्रोल सीधे तौर पर सेगमेंट में हलचल मचाने को तैयार है. टाटा सफारी पेट्रोल की कीमत 13.29 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 25.19 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये तक जाती है. इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब ये एसयूवी बिक्री के लिए उपलब्ध है.

सफारी पेट्रोल में टाटा का नया 1.5 लीटर टर्बो जीडीआई इंजन दिया गया है. यह इंजन 168 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जो स्मूद और दमदार ड्राइव का वादा करता है.

Tata Safari
Tata Safari पेट्रोल के लुक और डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. Photo: cars.tatamotors.com

शानदार माइलेज

टाटा मोटर्स के अनुसार, हाल ही में इंदौर के ​​NATRAX रेस ट्रैक पर टेस्टिंग के दौरान सफारी 216 किमी प्रतिघंटा की टॉप स्पीड से दौड़ी थी. इसके अलावा इस एसयूवी ने फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी शानदार आंकड़े हासिल किए. सफारी ने 25 किमी प्रतिलीटर का माइलेज दर्ज किया. वहीं हैरियर ने 25.9 किमी प्रतिलीटर का सर्टिफाइड माइलेज दिया. हैरियर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी दर्ज किया गया है.

वेरिएंट और सीटिंग ऑप्शन

टाटा सफारी पेट्रोल को स्मार्ट, प्योर एक्स, एडवेंचर एक्स प्लस, अकम्प्लिश्ड एक्स, अकम्प्लिश्ड एक्स प्लस, अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा और रेड डार्क जैसे कई वेरिएंट में पेश किया गया है. कुछ चुनिंदा वेरिएंट में 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन मिलते हैं. मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प पूरी रेंज में उपलब्ध हैं.

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

हाल ही में भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा टाटा सफारी पेट्रोल को भी 5-स्टार रेटिंग दी गई है. जो इस एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू होगी. यानी सेफ्टी के मामले में भी सफरी काफी बेहतर है.

Tata safari
Tata Safari पेट्रोल वेरिएंट को भारत NCAP द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. Photo: Cars.tatamotors.com

मिलते हैं ये फीचर्स 

नई सफारी पेट्रोल में 14.5 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा फ्रंट कैमरा वॉशर, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक आईआरवीएम के साथ इनबिल्ट डैशकैम, मेमोरी ओआरवीएम के साथ ऑटो रिवर्स डिप, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं.

इनसे है मुकाबला

इसी कीमत के आसपास महिंद्रा ने भी अपनी नई एक्सयूवी 7एक्सओ लॉन्च की है. महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की मैनुअल वेरिएंट की कीमत 13.66 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 21.97 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. इससे मिड साइज और थ्री रो एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया है.

