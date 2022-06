200 और Tata Nexon बिकते ही टूट जाता रिकॉर्ड, अब नंबर 1 के ताज से एक कदम दूर

देश की ऑटोमोबाइल्स कंपनी (Automobiles Company) टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने घरेलू बाजार में तहलका मचा दिया है. पिछले कुछ महीनों से ग्राहकों को टाटा की कारें बेहद पसंद आ रही है. सबसे ज्यादा ग्राहकों में Tata Nexon को लेकर दीवानगी देखी जा रही है.

टाटा (Tata) की गाड़ियों की बिक्री बढ़ने के पीछे सबसे अहम कारण सेफ्टी (Safety) का पैमाना है. टाटा की लगभग सभी कारों को ग्लोबल NCAP द्वारा सेफ्टी के लिए 4 से 5 स्टार की रैंकिंग दी गई है. अगर Tata Nexon की बात करें तो इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है.

टाटा नेक्सॉन की रिकॉर्ड बिक्री

दरअसल मई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में टाटा नेक्सॉन नंबर-1 के पायदान से महज एक कदम दूर है. मई-2022 में Tata Nexon की कुल 16,614 यूनिट्स बिकी, जबकि नंबर-1 पर Maruti WagonR है, जिसकी कुल 16,814 यूनिट्स बिकी, यानी केवल 200 यूनिट का फासला है.

Best Selling Cars in May 2022: मई महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 की कारों की लिस्ट में मारुति का जलवा बरकरार है. टॉप-10 लिस्ट में आठ गाड़ियां मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की है. बाकी दो में एक Tata Nexon जो दूसरे नंबर पर है, और 8वें नंबर पर Hyundai Creta है. जिसकी मई में कुल 10,972 यूनिट्स बिकी.

RANK MODEL May'22 May'21 Growth (YoY)- % 1. Maruti WagonR 16,814 2,086 706 2. Tata Nexon 16,614 6,439 127 3. Maruti Swift 14,133 7,005 102 4. Maruti Baleno 13,970 4,803 191 5. Maruti Alto 12,933 3,220 302 6. Maruti Ertiga 12,226 2,694 354 7. Maruti Dzire 11,603 5,819 99 8. Hyundai Creta 10,973 7,527 46 9. Maruti Eeco 10,482 1,096 856 10. Maruti Brezza 10,312 2,648 289

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से Tata की बिक्री बढ़ी है, और-और देखते बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में कंपनी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. मुमकिन है कि आगे नंबर-1 पर भी कब्जा हो सकता है.

हालांकि पिछले कुछ सालों से लगातार नंबर-1 पर मारुति का कब्जा रहा है, जो अब शायद हिलने वाला है. इस बीच मारुति सुजुकी ब्रेजा समेत कई नई गाड़ियां लेकर आ रही है. जिससे आने वाले दिनों में मुकाबला रोचक होने वाला है.