GST छूट... Sierra की सुनामी! Tata के लिए जानदार रही जनवरी, धड़ाधड़ बेची इतनी कारें

Tata Car Sales: टाटा मोटर्स ने जनवरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 70,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की है. इस दौरान Nexon और Punch ने कंपनी की कुल बिक्री में अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा कंपनी ने 9,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की है.

Tata Sierra की डिलीवरी हाल ही में शुरू की गई है. Photo: cars.tatamotors.com
Tata Motors January 2026 sales: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने लिए इस साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रही. बीते साल सितंबर में हुए जीएसटी रिफॉर्म का असर तेजी से देखने को मिल रहा है. जीएसटी कट के बाद बाजार में आई मजबूती और नए मॉडल्स की शानदार मांग ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को एक बार फिर रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. जनवरी 2026 कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन महीना साबित हुआ, जहां बिक्री के हर मोर्चे पर मजबूत बढ़त देखने को मिली.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने बीते जनवरी में कुल 71,066 गाड़ियां बेचीं हैं. जिसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों के आंकड़े शामिल हैं. यह बिक्री जनवरी 2025 के 48,316 यूनिट्स के मुकाबले 47.1 प्रतिशत ज्यादा रही. हाल के दिनों में टाटा मोटर्स ने बाजार में सिएरा, हैरियर ईवी, सफारी-हैरियर पेट्रोल जैसे कई नए मॉडलों को पेश किया है. जिसने कंपनी की बिक्री को तगड़ा बूम दिया है.

कंपनी ने घरेलू बाजार में जनवरी में कुल 70,222 गाड़ियों की बिक्री की है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 46.1 प्रतिशत की बढ़त दिखाता है. सिएरा से मिले एक्स्ट्रा वॉल्यूम और कॉम्पैक्ट एसयूवी रेंज की लगातार मांग ने घरेलू बिक्री को और भी बेहतर किया है. बता दें कि, टाटा मोटर्स ने जब सिएरा की बुकिंग शुरू की थी उस वक्त महज एक दिन में ही इस एसयूवी के 70,000 यूनिट्स की बुकिंग दर्ज की गई थी.

Tata Tiago Sales
Tata Tiago को पहली बार साल 2016 में लॉन्च किया गया था. Photo: ITG

Tata Tiago ने पार किया 7 लाख का आंकड़ा

टाटा टियागो हैचबैक ने कुल बिक्री में नया मुकाम हासिल किया है. टियागो की अब तक की कुल बिक्री 7 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है. इससे एंट्री लेवल सेगमेंट में टाटा मोटर्स की स्थिति और मजबूत हुई है. ये टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार है. Tata Tiago को पहली बार अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था और पिछले 9 सालों में इस हैचबैक के 7 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिकी की जा चुकी है.

ग्लोबल मार्केट में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा. पिछले महीने इंटरनेशनल बिजनेस से 844 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 240 यूनिट्स का था. 

Nexon-Punch ने दिया बड़ा बूम

एसयूवी सेगमेंट ने एक बार फिर कंपनी की ग्रोथ को सहारा दिया. नेक्सॉन ने अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स दर्ज की है. कंपनी ने जनवरी में टाटा नेक्सन के 23,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है. इसके साथ ही नेक्सॉन की कुल बिक्री 10 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गई. पंच ने भी 19,000 से ज्यादा यूनिट्स के साथ अपनी अब तक की सबसे अच्छी मंथली सेल्स दर्ज की है. कंपनी के मुताबिक, सिर्फ चार साल और तीन महीनों में पंच की कुल बिक्री 7 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है, जो इस सेगमेंट में सबसे तेज है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तेज रफ्तार

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है. कंपनी EV सेग्मेंट की लीडर बनी हुई है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को मिलाकर कंपनी ने कुल 9,052 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की है. यह बिक्री सालाना आधार पर 72.7 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त दिखाता है.
 

---- समाप्त ----
