Skoda Kylaq : बेस में भी ऑटोमेटिक, हर मॉडल में धांसू फीचर्स! लॉन्च हुई नई स्कोडा काइलैक

Skoda Kylaq New Variant Launch: स्कोडा इंडिया ने बीते कल अपनी नई Kushaq फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया. बोल्ड लुक, स्टाइलिश डिज़ाइन और कई बड़े बदलाव के साथ पेश की गई कुशाक के मंच से कंपनी ने एक और अहम ऐलान किया है. कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq की रेंज को बढ़ाते हुए नए वेरिएंट और बदली हुई कीमतों का खुलासा किया है. अब काइलैक लाइनअप में एक नया किफायती वेरिएंट Classic+ जुड़ गया है, वहीं हायर वेरिएंट में Prestige+ नाम का नया टॉप मॉडल भी पेश किया गया है.
नए वेरिएंट को शामिल किए जाने के साथ ही स्कोडा ने काइलैक के मिड वेरिएंट्स को ज्यादा फीचर लोडेड बनाने की भी घोषणा की है. इसके अलावा स्कोडा अपनी इस बेस्ट सेलिंग एसयूवी में एक और नया Sportline वेरिएंट लाने की भी पुष्टि की है. Kylaq के लॉन्च के बाद स्कोडा के सेल्स चार्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और कंपनी की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है.
|वेरिएंट
|मैनुअल
|ऑटोमेटिक
|क्लासिक
|7.59
|-
|क्लासिक प्लस (नया)
|8.25
|9.25
|सिग्नेचर
|9.43
|10.43
|सिग्नेचर प्लस
|10.77
|11.77
|प्रेस्टीज
|11.75
|12.75
|प्रेस्टीज प्लस (नया)
|11.99
|12.99
सभी कीमतें लाख रुपयों में एक्स-शोरूम हैं.
स्कोडा काइलैक अब कुल 6 ट्रिम्स में उपलब्ध होगी. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ इसकी कीमतें 7.59 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये तक जाती हैं. Classic सबसे सस्ता वेरिएंट है, जबकि अब Prestige+ सबसे महंगा और सबसे ज्यादा फीचर वाला मॉडल बन गया है.
नई काइलैक Classic+ को बेस Classic और Signature के बीच रखा गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मैनुअल के साथ-साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में भी उपलब्ध होगी, जो पहले एंट्री लेवल में नहीं मिलता था. इस वेरिएंट में 16 इंच के अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटोमैटिक वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. बढ़े हुए फीचर्स के साथ क्लासिक प्लस वेरिएंट बेस मॉडल Classic से करीब 66 हजार रुपये महंगी है. ऑटोमैटिक काइलैक अब पहले के मुकाबले करीब 85 हजार रुपये सस्ती हो गई है.
स्कोडा ने मिड स्पेक Signature और Signature+ वेरिएंट्स में भी बड़ा बदलाव किया है. अब इन दोनों ट्रिम्स में सनरूफ, रियर वाइपर, ऑटो वाइपर्स और ऑटोमैटिक मॉडल्स में पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे, जो पहले सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलते थें. हालांकि, इन नए फीचर्स के साथ इनकी कीमतों में हल्की बढ़ोतरी भी हुई है. सिग्नेचर वेरिएंट की कीमत अब 9.43 लाख से 10.43 लाख रुपये हो गई है, जबकि सिग्नेचर प्लस की कीमत 10.77 लाख से 11.77 लाख रुपये के बीच है.
नए Prestige+ वेरिएंट को Prestige से ज्यादा फीचर्स के साथ पेश किया गया है. अंतर साफ करने के लिए पुराने Prestige से 6-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स हटा दी गई हैं, जिससे उसकी कीमत करीब 24 हजार रुपये कम हो गई है. इसके बावजूद काइलैक के टॉप वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये पर ही बनी हुई है, लेकिन अब यह टैग Prestige+ के नाम है.
कुल मिलाकर स्कोडा ने काइलैक को हर बजट और जरूरत के हिसाब से और ज्यादा आकर्षक बना दिया है. नए वेरिएंट्स और फीचर अपडेट्स के साथ यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबले को और तेज करने वाली है. स्कोडा जल्द ही काइलैक Sportline वेरिएंट भी लॉन्च करेगी, जो ज्यादा स्पोर्टी लुक के साथ आएगा. इसमें अंदर और बाहर कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हालांकि इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.