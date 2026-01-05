scorecardresearch
 
Simple One Gen 2 : सिंगल चार्ज में 400KM रेंज... लाइफटाइम वारंटी! लॉन्च हुआ धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर

Simple One Gen 2 को कंपनी ने कई एडवांस और स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि, इसका फ्लैगशिप मॉडल सिंगल चार्ज में 400 किमी की ड्राइविंग रेंज देगा. इसके अलावा कंपनी स्कूटर पर लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है.

Simple One Gen 2 में कंपनी ने हल्की बैटरी का इस्तेमाल किया है. Photo: ITG

Simple One Gen 2 Electric Scooter: देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सिंपल एनर्जी ने आज अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बड़ा अपडेट दिया है. नए साल के शुरुआत के साथ कंपनी ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple One का Gen 2 वर्जन लॉन्च किया है. यह नया मॉडल Gen 1.5 पर बेस्ड एक ज्यादा बेहतर और परफॉर्मेंस फोकस्ड स्कूटर है. इसके अलावा कंपनी ने नया फ्लैगशिप मॉडल सिंपल अल्ट्रा को भी पेश किया है. 

कंपनी ने Simple One Gen 2 के डिजाइन, राइड क्वालिटी, बैटरी, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में कई जरूरी सुधार किए हैं, ताकि यूजर्स को ज्यादा भरोसेमंद और एडवांस अनुभव मिल सके. इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 1.40 लाख रुपये में पेश किया है. जो इंट्रोडक्ट्री प्राइस है, ऑफर खत्म होने के बाद इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाएगी.

डिजाइन और हार्डवेयर में सुधार

सिंपल एनर्जी का कहना है कि, Simple One Gen 2 का डिजाइन पहले से ज्यादा स्लीक और स्ट्रीमलाइन किया गया है. स्ट्रक्चरल जॉइंट्स को मजबूत बनाया गया है, जिससे स्कूटर की राइड ज्यादा शार्प और कंट्रोल्ड हो जाती है. बैटरी के चारों तरफ क्रैश जोन को मजबूत किया गया है, जिससे सेफ्टी बढ़ती है. नए टायर कंपाउंड से हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है. सस्पेंशन को दोबारा ट्यून किया गया है और सीट की ऊंचाई 16 मिमी तक कम की गई है. सीट फोम अब ज्यादा स्पोर्टी और सख्त है, जिससे लंबी राइड में बेहतर सपोर्ट मिलता है.

Simple One Gen 2
Simple One Gen 2 के सीट की उंचाई 16 मिमी तक कम की गई है. Photo: ITG

नई बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस

Simple One Gen 2 का टॉप वेरिएंट नई 5kWh बैटरी के साथ आता है, जो पहले से हल्की, ज्यादा एनर्जी डेंस और ज्यादा एफिशिएंट है. बैटरी का वजन 34 किग्रा से घटकर 30 किग्रा हो गया है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 8.8kW की पीक पावर और 72Nm का पीक टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 265 किमी की IDC रेंज देता है. 

इसके अलावा 4.5kWh बैटरी वाला वर्जन भी मिलेगा, जो सिंगल चार्ज में 236 किमी की रेंज देगा. दोनों वेरिएंट 0 से 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार सिर्फ 2.55 सेकंड में पकड़ लेते हैं और इस स्कूटर की टॉप स्पीड अब 115 किमी प्रतिघंटा हो गई है.

Simple OneS का बेस वर्जन

Simple OneS वेरिएंट में 3.7kWh की छोटी बैटरी दी गई है, जो 190 किमी की IDC रेंज देती है. इसमें कम पावरफुल मोटर है, जो 6.4kW की पावर और 52Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह वर्जन उन ग्राहकों के लिए है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं. 

स्कूटर के वेरिएंट और कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम)
Simple One Gen 2 1.40 लाख रुपये
Simple OneS 1.40 लाख रुपये
Simple One 4.5kWh 1.70 लाख रुपये
Simple One 5kWh 1.78 लाख रुपये 

 Simple One Ultra में क्या है ख़ास

कंपनी ने Simple One Ultra वेरिएंट भी शोकेस किया है. इसमें 6.5kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में 400 किमी की IDC रेंज देने का दावा करती है. यह वेरिएंट महज 2.77 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रतिघंटा की स्पीड पकड़ता है. फिलहाल इसकी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है. आने वाले समय में इसकी कीमत से पर्दा उठेगा.

Simple One Ultra
Simple One 2.77 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रतिघंटा की स्पीड पकड़ता है. Photo: ITG

SimpleOS और नए स्मार्ट फीचर्स

Gen 2 के साथ SimpleOS में कई नए सॉफ्टवेयर अपडेट दिए गए हैं. इसमें दो नए राइडिंग मोड जोड़े गए हैं, EcoX और SonicX. ये दोनों राइडिंग मोड्स स्कूटर की राइड को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे. EcoX राइडर के थ्रॉटल इनपुट, स्पीड पैटर्न और आसपास के माहौल को समझकर रेंज बढ़ाने पर फोकस करता है. वहीं SonicX मोड स्कूटर की पूरी 115 किमी प्रतिघंटा के टॉप स्पीड को अनलॉक करता है. 

स्कूटर में चार ट्रैक्शन मोड और 4 लेवल की रीजनरेटिव ब्रेकिंग दी गई है. इसके अलावा 2 लेवल का क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल फॉल कटऑफ और हार्ड ब्रेकिंग पर एक्टिव होने वाली इमरजेंसी ब्रेक लाइट्स भी मिलती हैं.

5kWh बैटरी वाले वेरिएंट में 7 इंच की टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले दी गई है. वहीं Simple OneS में 7 इंच की नॉन टच TFT स्क्रीन मिलती है. डिस्प्ले में डार्क मोड और लाइट मोड दोनों ऑप्शन दिए गए हैं. सभी वेरिएंट में 35 लीटर का बूट स्पेस, फ्रंट ग्लव बॉक्स और USB चार्जिंग पोर्ट मौजूद है.

लाइफटाइम वारंटी

यह स्कूटर सोनिक रेड, एरो एक्स और एस्फाल्ट एक्स सहित कुल 3 रंगों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. खास बात यह है कि कंपनी सभी Gen 2 स्कूटर के साथ लाइफटाइम वारंटी भी दे रही है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लाइफ को लेकर ग्राहकों की एक बड़ी चिंता दूर होगी.

---- समाप्त ----
