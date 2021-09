Ola Scooter की पहले दिन ही रोकनी पड़ी सेल, कंपनी ने Tweet कर दी ये जानकारी

Ola ने अपने इलेक्ट्रिक Ola Scooter की सेल आज से शुरू की. कंपनी ने World EV Day से ठीक एक दिन इसके लिए ऑनलाइन खरीद विंडो खोली थी. लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर जल्द ही दिक्कत देखी जाने लगी और शाम को कंपनी को अपनी सेल रोकनी पड़ी.

लोगों ने की शिकायत



Ola ने उन लोगों के लिए आज से Ola Scooter की परचेज विंडो खोली थी जिन्होंने 499 रुपये देकर कंपनी के इन स्कूटर को बुक कराया था. लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर दिक्कतें आने लगीं और कुछ यूजर्स ने तकनीकी परेशानियों को लेकर इसकी शिकायत की. इसके बाद Ola Electric को ट्वीट करके इस सेल को रोकने की जानकारी देनी पड़ी

Ola Electric का ट्वीट



Ola Electric ने ट्वीट किया कि आप में कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हमें इसके लिए खेद है. हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द Ola Scooter को दोबारा खरीदा जा सकेगा.

We’re really sorry about the trouble some of you have been facing.



We’re on it and will be right back so you can purchase your Ola Scooter! pic.twitter.com/9thvz1hl4s