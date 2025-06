No Fuel For Old Vehicles: 1 जुलाई से दिल्ली में इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, नो-फ्यूल पॉलिसी लागू होने से पहले बढ़ा बवाल

No Fuel For Old Vehicles: बीते दिनों कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने स्पष्ट किया था कि, आगामी 1 जुलाई से दिल्ली में किसी भी एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) पुराने वाहनों को फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. अब इस पॉलिसी के लागू होने से पहले ही बवाल बढ़ता नज़र आ रहा है.

