Flexi Fuel Car: लॉन्च हो गई इथेनॉल से चलने वाली पहली कार, गडकरी ने की ड्राइविंग, किसानों के लिए भी गुड न्यूज

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को देश में इथेनॉल (Ethanol) से चलने वाली पहली कार से पर्दा उठाया है. उन्होंने जापान की आटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत पहली कार लॉन्च की है. राजधानी दिल्ली में आयोजित इस लॉन्चिंग समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि टीवीएस, बजाज और हीरो मोटोकॉर्प पहले से ही इथेनॉल व्हीकल्स के साथ तैयार हैं. हमें अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने की जरूरत है.

समारोह के दौरान टोयोटा कोरोला एल्टिस हाइब्रिड कार से गजडरी ने पर्दा उठाया और इसे ड्राइव भी की. यह भारत की पहली इथेनॉल-रेडी फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार है. इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे. फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पेट्रोल, इथेनॉल या पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकते हैं.

Launching Toyota’s first of its kind pilot project on Flexi-Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles (FFV-SHEV) in India https://t.co/kFVuSLy0QE