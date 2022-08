केवल 7 दिन का इंतजार, धूम मचाने आ रही है 'बड़ी' नई ऑल्टो कार

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) सबसे अधिक बिकने वाली हैचबैक कार New Alto K10 की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसे 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट देकर बुक काराया जा सकता है. कंपनी नई ऑल्टो (New Alto) को पूरी तरह से नए अंदाज में लेकर आई है. कंपनी 18 अगस्त को नई ऑल्टो (New Alto Launch) को मार्केट में उतारने वाली है. मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक कार में कई सारे नए फीचर्स जोड़े हैं. इंटीरियर में भी बदलाव किए हैं.

साइज पहले से बड़ा

ग्राहक नई ऑल्टो का इंतजार कर रहे थे. बेहतरीन माइलेज देने के लिए फेमस एक बार फिर से मार्केट में छाने के लिए तैयार है. कंपनी इसे अगले सप्ताह लॉन्च करने वाली है. New Alto K10 के आए टीजर में पता चल रहा है कि इसका साइज पहले बड़ा होगा. ये सुजुकी के Heartect प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. कंपनी ने कार की इस डिजाइन पर काफी काम करके डेवलेप किया है.

फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट

नई ऑल्टो के इंटीरियर की बात करें, तो कंपनी ने इसमें बदलाव किया है. नई ऑल्टो में ऑल ब्लैक केबिन मिलने वाला है. मौजूदा ऑल्टो ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ आती है. नई ऑल्टो फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ आएगी. इसमें मैन्युअल एयर कंडीशनर एवं फैब्रिक अपहोल्स्टेरी भी मिल सकता है. कंपनी नई ऑल्टो के साथ Alto 800 की बिक्री भी जारी रखेगी.

फ्रंट ग्रिल शानदार

लुक्स के मामले में नई Alto हालांकि, काफी हद तक पुराने मॉडलों की तरह ही होगी. लेकिन लीक हुई तस्वीरों को देखें तो इसमें बम्पर को नया डिजाइन दिया गया है. इसका फ्रंट ग्रिल बिल्कुल नए स्टाइल का है. नई ऑल्टो में टीयरड्रॉप शेप का हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा. टेल लैम्प्स स्क्वायर शेप में होगा. नई मारुति ऑल्टो की एक्स-शोरूम कीमत 4.15 लाख से 4.50 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे

Next Generation Alto के बारे में कहा जा रहा है कि इसके बूट स्पेस और ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा होने की उम्मीद है. नई ऑल्टो में दो इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं. इसे नए 1.0L डुअलजेट पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. जो 67hp की पॉवर और 89Nm का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा Alto पहले से मौजूद 796सीसी पेट्रोल यूनिट के साथ आ सकती है.