Maruti ने दिखाया पच्चीस में दम! बेची 23 लाख से ज्यादा कारें, दिसंबर भी रहा दमदार

Maruti Suzuki Sales: साल 2025 मारुति सुजुकी के लिए एक ऐतिहासिक कहानी बन गया है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने दिसंबर और पूरे साल की बिक्री में ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि मारुति की पकड़ आज भी सबसे मजबूत है. घरेलू बाजार में मारुति ने तकरीबन हर सेग्मेंट में शानदार प्रदर्शन किया है.

और पढ़ें

क्या कहते हैं आंकड़े?

दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कुल 2,17,854 गाड़ियां बेचीं. यह आंकड़ा पिछले साल दिसंबर 2024 में बिके 1,78,248 वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा है. इस शानदार प्रदर्शन के पीछे घरेलू बाजार में बढ़ती मांग, यूटिलिटी वाहनों की मजबूत बिक्री और हैचबैक व कॉम्पैक्ट कारों की स्टैबिलिटी ने अहम भूमिका निभाई.

अगर डोमेस्टिक मार्केट (घरेलू बाजार) की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर 2025 में अब तक की सबसे ज्यादा 1,82,165 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,32,523 यूनिट था. इसमें से 1,78,646 यूनिट पैसेंजर व्हीकल्स की रहीं, जबकि लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 3,519 गाड़ियां बिकीं, जिनमें सुपर कैरी की अहम भूमिका रही. इसके अलावा अन्य ऑटो कंपनियों को सप्लाई की गई गाड़ियों की संख्या 9,950 यूनिट रही, जिसमें टोयोटा शामिल है.

Advertisement

हैचबैक और कॉम्पैक्ट का बोलबाला

मारुति सुजुकी की असली ताकत आज भी उसकी हैचबैक और कॉम्पैक्ट कारें हैं. ऑल्टो, एस-प्रेसो, बलेनो, स्विफ्ट, वैगनआर, डिजायर और सेलेरियो जैसे मॉडलों ने मिलकर दिसंबर में 92,929 यूनिट की बिक्री की. एक साल पहले इसी महीने में यह आंकड़ा 62,324 यूनिट था. अकेले कॉम्पैक्ट सेगमेंट से 78,704 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो दिखाता है कि बेहतर माइलेज और किफायती कीमत वाली कारों की मांग अब भी बनी हुई है.

वहीं यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी का प्रदर्शन लगातार मजबूत बना हुआ है. ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, एक्सएल6, जिम्नी, इनविक्टो और विक्टोरिस जैसे मॉडल दिसंबर 2025 में 73,818 यूनिट की बिक्री तक पहुंचे. दिसंबर 2024 में यह संख्या 55,651 यूनिट थी. इससे साफ है कि एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ लगातार बढ़ रही है.

एक्सपोर्ट का क्या है हाल

एक्सपोर्ट पर मारुति सुजुकी का फोकस पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है. हालांकि दिसंबर महीने में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली. दिसंबर 2025 में कंपनी ने 25,739 गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं, जबकि दिसंबर 2024 में यह आंकड़ा 37,419 यूनिट था. हालांकि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 की बात करें तो मारुति सुजुकी ने 3,95,648 यूनिट का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात रिकॉर्ड बनाया, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी मजबूत स्थिति को दिखाता है. इससे साफ है कि, न केवल देशी बाजार में बल्कि विदेशों में भी मारुति का जलवा बढ़ रहा है.

Advertisement

बेच डाली 23 लाख से ज्यादा कारें

दिसंबर की इस दमदार बिक्री के साथ मारुति सुजुकी ने कैलेंडर ईयर 2025 में कुल 23,51,139 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की. यह कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी सालाना बिक्री है. इसमें घरेलू बाजार और निर्यात दोनों की बिक्री शामिल है. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर के बीच कंपनी ने 17,46,504 यूनिट की बिक्री की, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 16,29,631 यूनिट था.

---- समाप्त ----