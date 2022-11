स्पोर्टी लुक के साथ ऑफरोडिंग का मजा! इन 3-डोर SUV का है बेसब्री से इंतज़ार

SUV सेगमेंट की गाड़ियों का क्रेज भारतीयों के बीच हमेशा से रहा है. स्टायलिश लुक के चलते इस सेगमेंट के वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. आने वाले समय में 5 डोर वर्जन में SUV सेगमेंट की कई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं.

X

SUV to be launch soon in India