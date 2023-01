Maruti Recall: इन 17,362 गाड़ियों में नहीं काम करेगा एयरबैग, सीट-बेल्ट! चेक करें आपकी मारुति कार भी तो नहीं

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने हाल ही में घरेलू बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए कुछ नए मॉडलों को लॉन्च किया था. अब इनमें से कुछ मॉडलों में तकनीकी खराबी देखने को मिली है, जिसके चलते कंपनी ने इन कारों की जांच और मरम्मत के लिए इन्हें वापस मंगवाया है. इंडस्ट्रीयल भाषा में समझें तो इन कारों को रिकॉल (Recall) किया गया है. मारुति सुजुकी ने अपनी हालिया लॉन्च Grand Vitara और Alto K10 समेत कई अन्य मॉडलों के कुल 17,362 यूनिट्स को वापस मंगवाया है.

जानकारी के अनुसार मारुति सुजुकी के इस रिकॉल में ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, गैंड विटारा, इको, ब्रेजा और बलेनो की वो कारें शामिल हैं जिनका निर्माण 8 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 के बीच हुआ है. इस रिकॉल में कुल 17,362 यूनिट्स प्रभावित हैं. यदि आपके पास भी इनमें से कोई मॉडल है और आपके वाहन की मैन्युफैक्चरिंग भी यदि बताए गए समय के बीच हुई है तो तत्काल अपने डीलरशिप से इस बाबत संपर्क करें.

न चलाएं कारें:

मारुति सुजुकी की नई एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि, यह संदेह है कि प्रभावित हिस्से में एक संभावित दोष हो सकता है, जिसके चलते दुर्घटना की स्थिति में वाहन का एयरबैग और सीट-बेल्ट प्रीटेंशन ठीक ढंग से डिप्लॉय नहीं हो सकते हैं. कंपनी ने आगे ग्राहकों को सलाह दी कि जब तक खराब पुर्जे को नहीं बदला जाता तब तक वे वाहन न चलाएं या उनका उपयोग न करें.

Maruti Suzuki Grand Vitara





क्या करेगी कंपनी:

मारुति सुजुकी ने संदेह के तौर पर इन वाहनों को चिन्हित किया है, जिनका निर्माण उपर बताए गए समय के बीच हुआ है. अब मारुति सुजुकी के अधिकृत वर्कशॉप तत्काल ध्यान देने के लिए प्रभावित वाहन मालिकों से संपर्क करेंगे. जिन ग्राहकों के वाहन इस रिकॉल से प्रभावित हैं उन्हें सूचित किया जाएगा, ताकि वो अपने वाहनों की जांच करवा सकें और जरूरत के अनुसार खराब पार्ट्स को बदला जा सके.



इस तरह चेक करें अपनी कार:

मारुति सुजुकी ने अपने फाइलिंग में कहा है कि, अधिकृत वर्कशाप खुद ही प्रभावित वाहनों के मालिकों से संपर्क करेंगे. इसके अलावा आप खुद भी इस बात की तस्दी कर सकते हैं कि, कहीं आपकी कार भी तो इस रिकॉल का हिस्सा नहीं है, या फिर आपके वाहन को किसी तरह के मरम्मत या पार्ट रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं. इसके लिए आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आप अपने वाहन का चेचिस नंबर दर्ज कर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि, आपकी कार इस रिकॉल से प्रभावित है या नहीं.

वाहन के रिकॉल को चेक करने के लिए यहां क्लिक करें: Maruti Suzuki Recall