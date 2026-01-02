Kia Seltos Launch: बड़ा साइज... एडवांस फीचर्स! Sierra को टक्कर देने आई नई किआ सेल्टॉस, कीमत है इतनी

New Kia Seltos Price & Features: नए साल की शुरुआत के साथ ही कारों की लॉन्चिंग भी शुरू हो चुकी है. इस साल की सबसे पहली कार के तौर पर साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी किआ ने आज अपनी नई Kia Seltos को पेश किया है. दमदार डिजाइन, नए फीचर्स और भरोसेमंद इंजन के साथ यह मिड साइज SUV अब आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.
नई किआ सेल्टॉस की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है. यानी भविष्य में कंपनी इस एसयूवी की कीमतों में इजाफा करेगी. पिछले मॉडल के मुकाबले इसकी शुरुआती कीमत तकरीबन 20,000 रुपये ज्यादा है. पिछला मॉडल 10.79 लाख रुपये की कीमत से शुरू होता था. 11 दिसंबर से इसकी बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर शुरू हो चुकी है और मिड जनवरी से डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी.
नई Kia Seltos में कंपनी की ‘अपोजिट यूनाइटेड’ डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलती है. सामने की ओर चौड़ी ग्रिल दी गई है, जिसमें हेडलाइट्स को शामिल किया गया है. वर्टिकल LED DRL, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल, ब्लैक्ड आउट पिलर और पीछे की तरफ LED लाइट बार इसे बिल्कुल नया लुक देते हैं.
डायमेंशन की बात करें तो नई Seltos की लंबाई 4,460 मिमी, चौड़ाई 1,830 मिमी और ऊंचाई 1,635 मिमी है. इसका व्हीलबेस 2,690 मिमी का है. पुराने मॉडल के मुकाबले यह SUV लंबाई में 95 मिमी, चौड़ाई में 30 मिमी और व्हीलबेस में 80 मिमी बड़ी हो गई है, जिससे केबिन स्पेस और भी बेहतर हुआ है.
नई किआ सेल्टॉस के इंटीरियर की बात करें तो, अंदर की ओर दो बड़े 12.3 इंच के डिस्प्ले मिलते हैं, जिनके बीच 5 इंच की HVAC स्क्रीन दी गई है. इसमें नया थ्री स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, जिस पर ऑफसेट Kia लोगो दिया गया है. सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन भी मिलते हैं, जिससे इस्तेमाल आसान हो जाता है.
इंजन के मामले में नई Seltos अपने पुराने मॉडल जैसी ही है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 115hp पावर के साथ, 1.5 लीटर डीजल इंजन 116hp पावर के साथ और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160hp पावर के साथ मिलता है. पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और CVT का विकल्प है. डीजल में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमैटिक मिलता है. टर्बो पेट्रोल के साथ 6 स्पीड iMT और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स दिए गए हैं.
नई Kia Seltos में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की सुविधा मिलती है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 64 कलर एंबिएंट लाइटिंग, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल-2 ADAS, 10 वे पावर ड्राइवर सीट, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 8 स्पीकर Bose साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.
सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ESC, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रिवर्स कैमरा स्टैंडर्ड दिए गए हैं. Kia का दावा है कि नए K3 प्लेटफॉर्म के चलते इसकी बॉडी ज्यादा मजबूत हुई है, जिससे इसे Bharat NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिलने की उम्मीद है.
Kia ने यह भी कन्फर्म किया है कि आने वाले समय में Seltos का पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन भी आएगा, जो 2027 तक लॉन्च हो सकता है. हाइब्रिड वेरिएंट में ज्यादा बेहतर माइलेज की उम्मीद है, जो कि इस सेग्मेंट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल ही में Tata Sierra के नए हाइपेरियन पेट्रोल वेरिएंट ने इंदौर के NATRAX ट्रैक पर 29.9 किमी प्रतिलीटर तक का माइलेज रिकॉर्ड बनाया है.
नई Kia Seltos की कीमत 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. इस एसयूवी को कंपनी ने कुल एचटीई, एचटीके, एचटीएक्स और जीटीएक्स सहित कई वेरिएंट में पेश किया है. यह SUV बाजार में क्रेटा, वोक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और टाटा सिएरा जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है.