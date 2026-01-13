Tata Punch Launch: बोल्ड लुक, स्मार्ट फीचर्स... CNG के साथ ऑटोमेटिक भी! लॉन्च हुई नई टाटा पंच, कीमत है इतनी

New Tata Punch Price & Features: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपने माइक्रो एसयूवी Tata Punch के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. कंपनी इस एसयूवी में कई बड़े बदलाव किए हैं, जो इसे पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा बेहतर बनाते हैं.

नई टाटा पंच देश की पहली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आ रही है. इसके अलावा कंपनी ने इस एसयूवी के सेफ्टी पर भी तगड़ा काम किया है. इस एसयूवी को टाटा के ही एक ट्रक के साथ रियल वर्ल्ड क्रैश टेस्ट किया गया है. कंपनी का कहना है कि, इस क्रैश टेस्ट के दौरान कार को 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया और ट्रक अपनी जगह पर खड़ा था. इस क्रैश के बाद कार में बैठाए गए सभी 4 डमी सुरक्षित थें. पहली बार बाजार में आने के बाद अब तक इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के तकरीबन 7 लाख यूनिट्स की बिक्री की जा चुकी है.

Tata Punch को भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bhatat NCAP) द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Photo: ITG

लुक और डिज़ाइन

टाटा ने पंच फेसलिफ्ट के फ्रंट में नए लाइटिंग एलिमेंट, पियानो ब्लैक फिनिश, बदला हुआ लोअर ग्रिल और नए स्किड प्लेट्स दिए गए हैं. इसका डिजाइन अब नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसे बड़े टाटा मॉडल्स से मेल खाता है. पीछे की तरफ नए टेललैंप और रीडिजाइन बंपर इसे बोल्ड लुक देते हैं. कुल मिलाकर एसयूवी का डिज़ाइन पहले से और भी ज्यादा आकर्षक हुआ है. पंच फेसलिफ्ट अब सायंटैफिक ब्लू, कैरमेल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्वर और प्रिस्टिन व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन में मिलेगी.

इंटीरियर और फीचर्स

टाटा पंच फेसलिफ्ट का केबिन अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न हो गया है. इसमें नया ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिलता है. पुराने बटन की जगह अब टॉगल स्टाइल स्विच दिए गए हैं. एसी वेंट्स का डिजाइन बदला गया है और इसमें 26.03 सेमी का इंफोटेंमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 7-इंच की TFT स्क्रीन दिया गया है.

टाटा मोटर्स ने पंच फेसलिफ्ट को कुल 6 वेरिएंट में पेश किया गया है. जिसमें स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकॉम्पलिस्ड और अकॉम्पलिस्ड प्लस वेरिएंट शामिल हैं. अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई यह रेंज पंच फेसलिफ्ट को सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बनाती है.

Tata Punch में कंपनी ने बड़े साइज का इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया है. Photo: Cars.tatamotors.com

इंजन और परफॉर्मेंस

टाटा पंच फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन के तौर पर देखने को मिलता है. इस एसयूवी को कुल 3 इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में पेश किया गया है. इसमें 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. यह वही इंजन है, जो टाटा के अन्य मॉडलों में पहले से मौजूद है. इसके साथ ही पिछले मॉडल में दिया जाने वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल रहा है. तीसरे ऑप्शन के तौर पर ग्राहक 1.2 लीटर नुचरली एस्पीरेटेड पेट्रोल इंजन को सीएनजी ऑप्शन में भी चुन सकते हैं.

टाटा पंच को लेकर सबसे बड़ी शिकायत हमेशा इसकी कम पावर रही है. अब टाटा मोटर्स ने लगभग इस कमी को दूर करने की कोशिश की है. पंच फेसलिफ्ट में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो टाटा नेक्सॉन में मिलता है. यह इंजन 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि यह पंच 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 11.1 सेकंड में पकड़ लेती है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है.



CNG के साथ ऑटोमेटिक

नई पंच में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो 88 बीचपी की पावर और 115Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ ही पेट्रोल प्लस CNG वेरिएंट भी मिलेगा, जो 73 बीएचपी की पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल और CNG दोनों इंजन विकल्पों के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा. खास बात यह है कि अब CNG वेरिएंट में भी AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा, जो पहले उपलब्ध नहीं था. इससे शहर में ड्राइविंग और भी आसान होने की उम्मीद है.

टाटा मोटर्स ने अपने टिएगो और टिगोर सीएनजी ऑटोमेटिक की ही तरह डुअल सिलिंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. जिसमें कार के बूट के नीचले हिस्से में दो अलग-अलग सिलिंडर दिए जाते हैं. इससे यूजर्स को कार के बूट स्पेस से समझौता नहीं करना पड़ता है. कंपनी का दावा है कि, इसका सीएनजी वेरिएंट 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.

कुल मिलाकर, टाटा पंच फेसलिफ्ट अब ज्यादा पावर, ज्यादा विकल्प और बेहतर ड्राइविंग अनुभव के साथ बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है.

5-स्टार रेटिंग... और धांसू सेफ्टी फीचर्स

नई टाटा पंच को भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, आई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (iTPMS), 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ऑटो फोल्ड आउट साइड रियर व्यू मिरर (ORVM), रियर वाइपर और वॉशर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं.



