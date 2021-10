UP: बरसात से फर्रुखाबाद में आलू की खेती हुई चौपट, तैयार धान की फसल भी बर्बाद

Rain Affected Crops in UP: हाल में हुई बारिश (Heavy rain In UP) ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, यूपी (Uttar pradesh) के फर्रुखाबाद (Farrukhabad) में भी कई फसलें खराब हुई हैं. खेतों में लगी सरसों भी खराब हो गई है, तैयार धान की खेती बर्बाद हो गई है.

यूपी में फर्रुखाबाद आलू की खेती के लिए जाना जाता है. लेकिन अचानक बदले मौसम ने किसानों का पूरा गणित बिगाढ़ कर रख दिया है, अब किसानों को फिर से फिर से कई फसलों की तैयारी करनी होगी.

फर्रुखाबाद में किसान अपने खेतों में आलू के लिए बीज लगा रहे थे, वहीं कई खेतों में बुआई भी चल रही थी. लगातार दो दिन जिस तरह बारिश हुई, उसे आलू का बीज खराब हो गया.

दस हजार हेक्टेयर इलाके में आलू की बुआई चल रही थी

फर्रुखाबाद जिले में इस समय लगभग दस हजार हेक्टेयर इलाके में आलू की बुआई चल रही थी, लेकिन इलाकों के किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है. इलाके के कई किसान परेशान है, क्‍योंकि पैसों के साथ किसान की मेहनत पर भी पानी फिर गया है. इसके अलावा जिन खेतों में खेतो में धान की फसल तैयार खड़ी थी और किसान फसल काट चुका था, उनको भी भयंकर नुकसान हुआ है.

हमारे संवाददाता से बात करते हुए इलाकों के किसान बोले, "हमने बड़ी मेहनत कर आलू के लिए खेत तैयार किये थे, बीज लगाया था, खाद डाली थी लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया." वहीं सरसों के किसान ने बताया कि खेत में बीज और खाद लगा दी थी, लेकिन अब फिर से नए सिरे से काम करना होगा.

Weather Forecast and Warning Video for next 24 hours Dated 20.10.2021 pic.twitter.com/gA74AWiQ0f — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 20, 2021

अगले चौबीस घंटों में कैसा रहेगा मौसम (Weather Update in Next 24 hours)

बारिश के कारण जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं IMD ने अगले चौबीस घंटों का मौसम का अपडेट जारी किया है. IMD के अनुसार, गुजरात, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ में मौसम खुला रहेगा और धूप रहेगी. वहीं बिहार में कई इलाकों में बारिश हो सकती है. ओडिशा में बारिश होने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में जमकर बारिश होगी. दक्षिण भारत में केरल के ज्‍यादातर हिस्‍सों और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हो सकती है.