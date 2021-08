Kisan Rail: गुजरात के केले और चीकू का स्वाद चखेंगे दिल्ली के लोग! नया बाजार मिलने से किसानों को लाभ

भारतीय रेलवे की किसान रेल (Kisan Rail) की मदद से फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है. किसान रेल से फलों और सब्जियों के परिवहन पर किसानों को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की ओर से किराये में 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है. जिससे किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पा सकें.

इसी कड़ी में गुजरात के वडोदरा से केले और चीकू लेकर किसान रेल (Kisan Rail) दिल्ली के आदर्शनगर स्टेशन के लिए रवाना हुई है. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. रेलवे के मुताबिक गुजरात के वडोदरा से रविवार को किसान रेल 200.5 टन केला और 7.6 टन चीकू लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई जो आज यानी सोमवार को पहुंचेगी. उपज को नया बाजार मिलने से किसानों को लाभ मिलेगा.

#KisanRail departs from Vadodara, Gujarat to Adarshnagar, Delhi carrying 200.5 tonnes of Raw Banana and 7.6 tonnes of Chickoo in 21 GS.



With Kisan Rail, farmers have access to new markets helping them get better cost of their produce. pic.twitter.com/Wnyaq2XexB