इलाहाबाद की गुलाबी अमरूद पर मौसम की मार, बेमौसम की बारिश से फसल में लगे कीड़े

Guava Harvest Has Been Ruined: मौसम की मार के चलते इस बार प्रयागराज और कौशांबी का प्रसिद्ध गुलाबी अमरूद बर्बाद हो गया है. ऐसे में इस साल इलाहाबादी अमरूद में वह स्वाद नहीं रहेगा जो हर साल मिला करता था. पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश के कारण तापमान में बदलाव आया है. जिसके चलते कच्चे अमरूदों में कीड़ा लग गया है.

फल और सब्जियां व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुशवाहा ने बताया कि, "अमरूद की फसल बर्बाद हो गई है, कच्चे अमरूदों में कीड़े लग गए हैं. अगर तापमान में गिरावट आती है तो हालात सुधार सकते हैं. सिर्फ 25% अमरूद बचे हैं, बाकी सब बर्बाद हो गए हैं."

Prayagraj| Famous pink guavas missing from markets due to weather conditions



Guava harvest has been ruined; raw guavas infested with pests. If temp dips, conditions may improve. Only 25% guavas left, rest all is ruined: Satish Kushwaha, President, Fruits & Vegetables Trade Board pic.twitter.com/IxelTKfCfz