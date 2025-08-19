'जंग खत्म होने पर चुनाव को तैयार हूं...', व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक हाई-प्रोफाइल ओवल ऑफिस बैठक में कहा कि वह यूक्रेन में शांति बहाल होने के बाद चुनाव कराने के लिए तैयार हैं.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर यूक्रेन में चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जेलेंस्की ने चुनाव की तैयारियों को लेकर बोलते हुए कहा, 'यूक्रेन में शांति बहाल होने के बाद मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं. पर हमें संसद में काम करना होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान आप चुनाव नहीं कर सकते.'

उन्होंने जोड़ा कि लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक, खुला और वैधानिक चुनाव संभव होना चाहिए. लेकिन वर्तमान में यूक्रेन में मार्शल लॉ के तहत चुनाव स्थगित हैं.

जेलेंस्की ने ट्रंप का किया धन्यवाद

इस मौके पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन वॉर को हल करने की दिशा में लगातार प्रगति हो रही है और हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत से नतीजा निकल सकता है.

ट्रंप ने जेलेंस्की से अपनी मुलाकात को सम्मान बताया है, जबकि जेलेंस्की ने उनकी युद्ध रोकने की कोशिशों को लिए धन्यवाद किया.

वहीं, ज़ेलेंस्की के साथ वन-टु-वन बैठक के बाद, ट्रंप यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब और नाटो महासचिव मार्क रुटे के साथ एक व्यापक मीटिंग में भाग लेने चले गए.

ट्रंप और पुतिन के बीच पहले हुए शिखर सम्मेलन से बाहर रखे गए यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस में यूक्रेन और पूरे महाद्वीप को रूसी आक्रामकता से बचाने के लिए एकजुट राजनयिक संकल्प के साथ पहुंचे हैं जो एक दुर्लभ कूटनीतिक एकता का प्रदर्शन है.

फरवरी में हुई थी तीखी बहस

इससे पहले जेलेंस्की ने फरवरी में व्हाइट हाउस यात्रा एक तीखी बहस के बीच खत्म हुई थी, जिसमें ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी सैन्य समर्थन के लिए पर्याप्त कृतज्ञता न दिखाने के लिए फटकार लगाई थी.

ट्रंप ने पहले कहा था कि यूक्रेन 2014 में रूस द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया को वापस नहीं ले सकता, जिसने संघर्ष को जन्म दिया और 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में बदल गया.

ओबामा के कार्यकाल में खो था क्रीमिया

रविवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अगर ज़ेलेंस्की चाहें तो वह रूस के साथ युद्ध को "लगभग तुरंत" समाप्त कर सकते हैं. उन्होंने यह भी दोहराया कि क्रीमिया राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में खो गया था और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए.

ज़ेलेंस्की ने उसी शाम जवाब में एक पोस्ट में जोर देकर कहा कि यूक्रेनवासी चाहते हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन शांति "स्थायी" होनी चाहिए. उन्होंने 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया और डोनबास के कुछ हिस्सों पर कब्जे के बाद की स्थिति का हवाला दिया, जिसे मॉस्को ने बाद में बड़े हमले के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया.

आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष 2014 में क्रीमिया के रूस द्वारा कब्जे के साथ शुरू हुआ और 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण में बदल गया. इस युद्ध ने दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में तनाव बढ़ाया है.

