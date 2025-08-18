'यूक्रेन आजादी के लिए लड़ रहा, पुतिन को रोकनी होगी जंग', अमेरिका पहुंचकर बोले जेलेंस्की, ट्रंप से आज मुलाकात

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं. उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वह वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी. इसी दौरान उनकी बातचीत यूरोपीय नेताओं से भी होगी.

'शांति स्थायी होनी चाहिए'

जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप का निमंत्रण देने के लिए आभार जताया और कहा, 'हम सभी की यही इच्छा है कि यह युद्ध जल्द और सुरक्षित तरीके से खत्म हो. और शांति स्थायी होनी चाहिए, वैसी नहीं जैसी पहले रही, जब यूक्रेन को क्रीमिया और अपने पूर्वी हिस्से-डोनबास-को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. पुतिन ने उसे नए हमले की तैयारी का अड्डा बना लिया.'

'हमें पहले भी सुरक्षा गारंटी दी गई थी'

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, '1994 में भी यूक्रेन को तथाकथित 'सुरक्षा गारंटी' दी गई थी, लेकिन वो किसी काम नहीं आईं.' जेलेंस्की ने साफ कहा कि क्रीमिया कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए था, जैसे 2022 के बाद यूक्रेनियों ने कीव, ओडेसा या खारकीव को नहीं छोड़ा.

'रूस को यह युद्ध खत्म करना होगा'

Advertisement

उन्होंने कहा, 'यूक्रेनी अपने देश और आजादी के लिए लड़ रहे हैं. अब हमारे सैनिक डोनेट्स्क और सुमी क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं. मुझे भरोसा है कि हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे, सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और हमारे लोग हमेशा राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के नागरिकों और हर साझेदार व सहयोगी के समर्थन और मदद के लिए आभारी रहेंगे.'

जेलेंस्की ने कहा, 'रूस को यह युद्ध खत्म करना होगा, क्योंकि उसी ने इसे शुरू किया था. मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों के साथ हमारी साझा ताकत रूस को असली शांति के लिए मजबूर करेगी.'

---- समाप्त ----