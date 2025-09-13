यमन से इजरायल पर मिसाइल अटैक, IDF ने किया हवा में ही मार गिराने का दावा

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने शनिवार तड़के बताया कि यमन की ओर से दागी गई एक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया. मिसाइल के लॉन्च होते ही इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों से होम कमांड के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

आईडीएफ के शुरुआती बयान में कहा गया कि मिसाइल यमन की दिशा से इज़रायल की ओर दागी गई थी. इसके बाद तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए. कुछ देर बाद सेना ने पुष्टि की कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और प्रोटोकॉल के तहत सायरन बजाए गए. फिलहाल किसी तरह के नुकसान या हताहत की खबर नहीं है.

यह ताजा घटना ऐसे समय पर हुई है जब पिछले हफ्ते आईडीएफ ने जानकारी दी थी कि उसकी एयर फोर्स ने यमन से दागे गए कम से कम 10 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है. बीते रविवार को एक हूती ड्रोन ने रेमन एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसके बाद एयरपोर्ट को दो घंटे के लिए बंद करना पड़ा था.

एयरपोर्ट पर अटैक में कई लोग हुए थे घायल

उस हमले में पैसेंजर टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था. एक 63 वर्षीय कर्मचारी शार्पनल लगने से घायल हुआ, जबकि 52 वर्षीय महिला कर्मचारी गिरने से घायल हुई. इसके अलावा कई लोगों का शॉक के लिए इलाज किया गया.इससे पहले भी मिस्र बॉर्डर के पास के इलाकों में सायरन बजने के बाद तीन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था.

एयर फोर्स यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हमलों का किया जा रहा बचाव

एयर फोर्स की शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस ड्रोन ने एयरपोर्ट पर हमला किया, उसे डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट तो किया था, लेकिन हमला शॉर्ट रेंज था इसी कारण इंटरसेप्शन और वॉर्निंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुए.

आईडीएफ ने कहा कि बाकी ड्रोन को एयर फोर्स यूनिट्स के कोऑर्डिनेशन से मार गिराया गया है. सेना ने साफ किया कि इजरायल की सुरक्षा के लिए किसी भी हवाई खतरे को खत्म करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

