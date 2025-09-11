scorecardresearch
 

'हम पर हमला करने वालों को ढूंढ़ निकालेंगे', यमन में हूतियों पर बम बरसाने के बाद बोले नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों को बख्शेगा नहीं और लगातार हमले जारी रखेगा. हाल ही में यमन में हुए हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए और 130 से अधिक घायल हुए हैं.

नेतन्याहू ने बताया कि इजरायल ने हूती आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया है. (File Photo: ITG)
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन में हुए हमले को लेकर कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में बख्शेगा नहीं. उन्होंने यह बयान बत याम शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर बनाए जा रहे प्रॉमेनेड की आधारशिला रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए दिया.

क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने कहा, 'कुछ दिन पहले हमने हूती आतंकी शासन के ज्यादातर सदस्यों को खत्म कर दिया था. इसके जवाब में हूतियों ने दो दिन पहले रिमोन एयरपोर्ट पर हमला किया. लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ. आज हमने फिर से हवाई हमले किए और उनके कई ठिकाने, आतंकी अड्डे और बड़ी संख्या में आतंकियों को निशाना बनाया.'

इजरायल ने फिर किया हमला

उन्होंने आगे चेतावनी दी, 'हम लगातार वार करते रहेंगे. जो कोई हम पर हमला करेगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे.' इजरायल ने बुधवार को यमन में एक और भीषण हवाई हमला किया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई. यह हमला उस ड्रोन अटैक के कुछ दिन बाद हुआ है, जिसमें हूती विद्रोहियों ने एक इजरायली एयरपोर्ट को निशाना बनाया था.

35 की मौत, 130 घायल

हूती प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए लगातार तलाश जारी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर लोग राजधानी सना में थे, जहां सैन्य मुख्यालय और एक फ्यूल स्टेशन समेत कई ठिकानों पर बमबारी की गई.

