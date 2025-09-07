scorecardresearch
 

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, IDF ने बताया असफल

आईडीएफ ने यमन से इजरायल को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन अटैक की पुष्टि की. आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु सेना यमन से इजरायल पर दागे गए तीन ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से दो को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया.

इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया. (File Photo: X/@IDF)
हूती विद्रोहियों ने रविवार को यमन के अपने नियंत्रण वाले इलाकों से इजरायल पर ड्रोन अटैक किए. मिस्र की सीमा पर स्थित इजरायली इलाकों में संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ की चेतावनी वाले सायरन बजने की रिपोर्ट स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी.

आईडीएफ ने यमन से इजरायल को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन अटैक की पुष्टि की. आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु सेना यमन से इजरायल पर दागे गए तीन ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से दो को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया.

इससे पहले इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने यमन की हूती-नियंत्रित राजधानी सना पर 28 अगस्त को हमला किया था, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी, उनकी कैबिनेट के 9 मंत्री और दो अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए थे. आईडीएफ ने ये हमले हूतियों द्वारा इजरायल पर लगातार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए, जिनमें 22 अगस्त को पहली बार क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल था.

आईडीएफ ने 24 अगस्त को, सबसे पहले हूतियों के मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया. इन हमलों के चार दिन बाद हूती नेताओं पर हमले किए गए.

