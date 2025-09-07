यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, IDF ने बताया असफल

हूती विद्रोहियों ने रविवार को यमन के अपने नियंत्रण वाले इलाकों से इजरायल पर ड्रोन अटैक किए. मिस्र की सीमा पर स्थित इजरायली इलाकों में संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ की चेतावनी वाले सायरन बजने की रिपोर्ट स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी.

आईडीएफ ने यमन से इजरायल को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन अटैक की पुष्टि की. आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु सेना यमन से इजरायल पर दागे गए तीन ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से दो को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया.

इससे पहले इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने यमन की हूती-नियंत्रित राजधानी सना पर 28 अगस्त को हमला किया था, जिसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी, उनकी कैबिनेट के 9 मंत्री और दो अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए थे. आईडीएफ ने ये हमले हूतियों द्वारा इजरायल पर लगातार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए, जिनमें 22 अगस्त को पहली बार क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल था.

आईडीएफ ने 24 अगस्त को, सबसे पहले हूतियों के मिलिट्री और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया. इन हमलों के चार दिन बाद हूती नेताओं पर हमले किए गए.

---- समाप्त ----